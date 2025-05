Nazan schiaffeggerà Serra, umiliandola e cacciandola da Villa Dicleli nella puntata di Tradimento in onda venerdì 23 maggio. "Come ti permetti di urlare? Nessuno ti ha detto che devi stare al tuo posto", le dirà.

Le anticipazioni rivelano che Serra si presenterà da Oylum per intimarle di stare lontana da Tolga, mostrando mancanza di rispetto anche verso Mualla. La sfacciataggine della ragazza sarà punita da Nazan, che, appena rientrata, la farà tacere con fermezza. Mualla assisterà divertita alla scena, trattenendo a stento una risata.

Il risveglio di Selin e le reazioni di Serra e Oltan

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Tolga sarà in carcere e Oltan sarà disperato, perché non potrà fare nulla per aiutarlo. All'imprenditore non resterà che aspettare il risveglio di Selin, perché con la sua deposizione potrebbe scagionare il figlio. Serra e Oltan resteranno in attesa e, alla fine, Selin si sveglierà dal coma. Gli agenti di polizia andranno subito a parlare con lei per capire se la sua sia stata una caduta accidentale o se Tolga l'abbia spinta dalle scale. La ragazza non riuscirà a ricordare nulla di quel momento e l'interrogatorio sarà rimandato. Quando il medico informerà Oltan e Serra dell'amnesia di Selin, i due saranno perplessi, ma il dottore non potrà dire se e quando tornerà la memoria alla sua paziente.

Oltan spererà che Selin ricordi al più presto quello che è successo, ma Serra si augurerà l'esatto contrario. "Non ricordare", dirà tra sé e sé rivolgendosi a sua sorella. Più tardi, Serra andrà a trovare Selin e con lei parlerà della sera del litigio con Tolga. "Ha avuto paura per me?", chiederà Selin a sua sorella, che le dirà che suo marito era in preda al panico temendo per la sua vita. Serra insinuerà che l'amnesia di sua sorella sia una tattica per tenere Tolga sulle spine, ma lei le rivelerà di non ricordare davvero nulla della caduta.

Selin disperata all'idea di aver perso Tolga

Nella puntata di Tradimento in onda venerdì 23 maggio, Selin si dirà pentita per aver mentito sulla gravidanza, ma Serra non sarà d'accordo.

"Tolga ti avrebbe lasciata per correre da Oylum", dirà. A quel punto, Selin le ricorderà che suo marito lo farà lo stesso appena uscirà dal carcere. La ragazza sarà disperata e non nasconderà la sua voglia di farla finita. Serra non starà con le mani in mano e, appena andrà via dall'ospedale, raggiungerà Villa Dicleli. Senza neanche farsi annunciare, la ragazza entrerà in casa in preda alla rabbia e chiamerà Oylum per parlare con lei. "È colpa tua", urlerà senza preoccuparsi di Mualla, che sarà lì presente, "Perché non lasci in pace Tolga?". Serra continuerà ad accusare Oylum, dicendo che è andata in azienda da Tolga e questo farà allarmare Mualla, che si alzerà e interverrà per chiedere a sua nuora delle spiegazioni.

Serra continuerà a insultare Oylum alzando la voce e non avrà rispetto neanche per Mualla. "Suo figlio è in coma, sua nuora esce con un altro, e lei butta fuori me", dirà Serra. In quel momento, entrerà in casa Nazan, che prenderà in mano la situazione e farà tacere la ragazza. Senza pensarci due volte, afferrerà Serra per un braccio: "Come ti permetti di urlare in questa casa?". Appena la ragazza proverà a provocare anche lei, Nazan le darà uno schiaffo scatenando l'ilarità di Mualla. "Nessuno ti ha fatto notare che devi stare al tuo posto", continuerà Nazan umiliando Serra, che non avrà più il coraggio di parlare. La sorella di Selin andrà via profondamente imbarazzata.

Il violento litigio tra Tolga e Selin

Nelle puntate precedenti, Tolga è rientrato prima e Selin era ancora a farsi la doccia. Il ragazzo ha notato tra i vestiti di sua moglie una pancia finta e ha capito l'inganno della gravidanza. Tolga ha cacciato Selin di casa: "Prendi le tue disgustose bugie e sparisci". La ragazza ha implorato Tolga di ascoltare le sue spiegazioni e gli ha detto che Oltan era d'accordo con lei. Nessuna parola di Selin è servita a calmare Tolga che le ha intimato di uscire per sempre dalla sua vita. In quel momento, la ragazza ha perso l'equilibrio ed è caduta dalle scale. Serra rientrata da poco, ha assistito alla caduta ed è rimasta pietrificata nel vedere sua sorella priva di sensi e con una spaventosa ferita alla testa. Tolga ha chiamato l'ambulanza in preda al panico e ha temuto per la vita di Selin.