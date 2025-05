Gli spoiler della nuova puntata di Tradimento in programma il 24 maggio in prima visione su Canale 5 raccontano che Guzide (Vahide Percin) tirerà un sospiro di sollievo quando scoprirà che Hakan non è suo figlio biologico. Tolga, invece, telefonerà a Oylum Yanersoy (Feyza Sevil Gungor), informandola di voler scappare insieme a lei.

Guzide scopre che Hakan non è il suo vero figlio

Ipek accuserà Guzide di averla minacciata di tornare in Canada per non ostacolare la sua relazione con Sezai. L'ex giudice sconvolta faticherà a rispondere alle accuse della donna, che verrà poi rimproverata da suo padre.

Nel frattempo, Ozan e Zeynep scopriranno che Hakan si nasconde nella loro casa. Da lì a poco nascerà una lite dove il truffatore minaccerà di uccidere la domestica prima di scappare a bordo dell'auto di Ozan. Quest'ultimo si metterà all'inseguimento su di uno scooter mentre la polizia riuscirà a raggiungere Hakan per condurlo in commissariato per procedere all'arresto. Allo stesso tempo, Guzide riceverà il risultato del test del Dna, scoprendo di non essere la madre del truffatore. L'ex giudice tirerà un sospiro di sollievo per non essere imparentata con un delinquente.

Tolga chiede a Oylum di scappare insieme a lui

Successivamente Azra spedirà i soldi della vendita dell'auto di Ipek a suo zio Tarik (Mustafa Ugurlu).

Selin, invece, dichiarerà alla polizia che Tolga (Caner Sahin) non l'ha spinta per le scale e per questo verrà scarcerato immediatamente. La ragazza confiderà poi a Serra di non ricordare cosa sia successo quel giorno anche se spererà che Tolga sia innocente e si renda conta del suo amore e scelga di stare con lei. Ma il giovane farà una telefonata ad Oylum per chiederle di scappare insieme. La ragazza apparirà invogliata dalla proposta ma dimostrerà di avere troppa paura.

Umit è rimasto vittima di un incidente stradale

Nelle puntate precedenti di Tradimento andate in onda su Canale 5, gli uomini di Diyarbakir sono giunti a Istanbul con l'obiettivo di vendicare Behram. Sono arrivati in clinica con l'intenzione di rapire Ilknur ed usarla come esca per attirare Zelis, la mandante del tentato omicidio di Behram.

Ma Mualla ha chiesto ai suoi scagnozzi di concentrarsi solo su Zelis. Quest'ultima si è recata in un negozio per comprare alcuni generi alimentari dove ha ricevuto una chiamata. La donna è stata riconosciuta dal proprietario dell'attività che ha chiamato le forze dell'ordine.

Nel frattempo, Umit ha rivelato a Guzide di essere rimasto vittima di un incidente con un auto guidata da Ipek. L'ex giudice si è recata da Oltan per scoprire qualcosa di più sulla figlia di Sezai.