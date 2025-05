Ipek attaccherà Guzide con delle false accuse davanti a Sezai nella puntata di Tradimento in onda sabato 24 maggio. "Mi ha chiesto di tornare in Canada", dirà.

Le anticipazioni rivelano che Ipek racconterà al padre che Guzide si comporta in modo ostile quando sono da sole. Sezai non saprà a chi credere, ma Guzide, infastidita dalle bugie della ragazza, lo metterà in guardia, dicendogli che sua figlia ha davvero dei seri problemi.

Guzide metterà in guardia Sezai ma lui la ignorerà

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che i rapporti tra Guzide e Sezai inizieranno a raffreddarsi e Ipek ne gioirà.

Sin dal suo arrivo in città, la ragazza ha mostrato comportamenti strani e il suo unico scopo è quello di dividere suo padre dalla compagna. Guzide e Numan si accorgeranno che qualcosa non va in Ipek, ma Sezai sembrerà non voler vedere la realtà e difenderà a oltranza sua figlia, che affronterà questa situazione con molta furbizia. Dopo aver scoperto che Ipek ha due auto di lusso, Guzide andrà a parlare con Sezai, facendogli presente che sua figlia potrebbe avere dei problemi mentali, visto il suo comportamento ambiguo anche con lei. Sezai andrà a parlare con Ipek, che avrà una risposta pronta e convincente: l'altra auto appartiene ad Azra e spesso le due amiche se le scambiano. L'uomo crederà ciecamente alle parole della figlia, anche perché Ipek gli mostrerà l'atto di proprietà di Azra.

Sezai inizierà a essere distante con Guzide, tanto che non si presenterà al lavoro, cosa che preoccuperà la donna, che andrà a bussare alla sua porta. "Che succede?", chiederà Guzide al suo compagno, ricordandogli che lo conosce da più di trent'anni e sa bene che qualcosa non va. Sezai le spiegherà che Ipek gli ha mostrato l'atto di proprietà e la accuserà di essere prevenuta nei suoi confronti.

Le bugie di Ipek e la reazione di Guzide

Nella puntata di Tradimento in onda sabato 24 maggio, Ipek interromperà la conversazione di Guzide e suo padre al momento giusto, recitando il ruolo della vittima e rivolgendosi direttamente a Guzide: "Cosa ti ho fatto?". La donna non riuscirà a capire le parole di Ipek, che metterà in dubbio la sua versione.

"Sei diversa con me quando siamo in privato", dirà, "Menti senza batter ciglio". Guzide chiederà a Ipek di andare fino in fondo e lei l'accontenterà, dicendo una bugia che la metterà seriamente in discussione agli occhi di Sezai: "Mi hai chiesto perché non torno in Canada". Guzide inizierà a perdere la pazienza e negherà tutto, ma Ipek continuerà: "Papà, mi ha chiesto di tornare in Canada perché voi insieme non potete essere felici". Guzide si alzerà e si rivolgerà a Sezai. "Tua figlia ha davvero bisogno di aiuto", dirà prima di voltare le spalle e andare via, stanca delle falsità dette sul suo conto. Sezai proverà a fermarla, ma Ipek insisterà ancora chiedendogli di lasciarla andare.

L'arrivo di Ipek e il suo strano atteggiamento

Nelle puntate precedenti, Ipek si è comportata molto male con Guzide. Oltre ad aver organizzato un complotto alle sue spalle per accusarla ingiustamente di corruzione, l'ha attaccata direttamente. Durante la cena a casa sua, Ipek l'ha sorpresa con una frase: "Mia madre è morta per colpa tua". Da quel momento, Guzide ha capito che Ipek non l'avrebbe mai lasciata in pace, ma per il quieto vivere non ha parlato subito con Sezai, sperando che le cose potessero cambiare.