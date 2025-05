Nazan inviterà Mualla a guardare in faccia la realtà nella puntata di Tradimento di domenica 25 maggio: "Dobbiamo seppellire Behram", dirà, per mettere fine alle sofferenze di suo cugino.

Le anticipazioni rivelano che Mualla si dirà perfettamente consapevole della situazione e spiegherà a Nazan i suoi piani: aspettare che Oylum ricambi i sentimenti di Kahraman prima di staccare la spina a suo figlio, per evitare che la ragazza e Can vadano via. Nel frattempo, farà ritorno in città Neva, l'ex tata di Ipek, che ascolterà i dubbi di Sezai.

L'arrivo di Neva, la tata pronta a supportare Ipek

Le anticipazioni di Tradimento annunciano l'arrivo di Neva, l'ex tata di Ipek. La donna, molto amata dalla figlia di Sezai, sarà pronta a supportarla in ogni sua scelta. Appena si sistemerà nella sua casa, Sezai le dirà che lui e Guzide stanno insieme. Neva farà finta di non capire e l'uomo glielo ripeterà, ricordandole che conosce Guzide da molti anni e non dovrebbe stupirsi della loro relazione. "L'hai sempre amata? Tua moglie aveva ragione?", chiederà Neva. Sezai le risponderà che non ha mai dimenticato Guzide, ma per anni le è stato lontano e non è mai stato il suo amante. Sezai spiegherà a Neva che Ipek non accetta la sua nuova vita con Guzide e si confiderà con lei.

"Ero così felice di averle entrambe nella mia vita, ma adesso è crollato tutto e non so che fare", dirà Sezai in cerca di consigli. Neva farà notare a Sezai che Guzide potrebbe non essere quella che crede. L'uomo non avrà dubbi sulla sincerità di Guzide, ma avrà anche molta paura di perdere Ipek un’altra volta. Nel frattempo, quest'ultima affronterà Azra, che ha venduto la sua macchina dopo che gliel'ha intestata.

I progetti di Mualla per Oylum

Nella puntata di Tradimento in onda domenica 25 maggio, Ilknur riferirà a Mualla che Oylum ha chiamato per sbaglio il bambino con il nome di Tolga. "Ciò che è sulla lingua è nel cuore", dirà la signora Dicleli, che confiderà nel fatto che Oylum, prima o poi, dimenticherà Tolga.

Mualla andrà a trovare Behram nella sua stanza e vi troverà Nazan che, in lacrime, si dirà dispiaciuta per la sua condizione. "Ti lasciamo tra due mondi", dirà, "Volevamo che almeno respirassi". Mualla parlerà con sua nipote e le spiegherà che al mattino la sua speranza di un risveglio è ancora viva in lei. "Zia, un miracolo non succederà", dirà Nazan, dispiaciuta. Mualla sarà infastidita dalle parole di sua nipote, che, però, non si arrenderà e affronterà l'argomento. "È arrivato il momento di salutarci, dobbiamo seppellire Behram", dirà Nazan. A quel punto, Mualla sorprenderà con la sua risposta: "Ho ancora bisogno di tempo per sistemare le cose". La suocera di Oylum dimostrerà di sapere bene che non ci sono più speranze per suo figlio, ma sta aspettando che Kahraman conquisti il cuore di sua nuora prima di staccare la spina a Behram.

Le bugie di Ipek hanno messo in difficoltà Sezai

Nelle puntate precedenti, Ipek ha mentito a Sezai: "Guzide mi ha chiesto di tornare in Canada". La ragazza non ha esitato nella sua versione e ha tenuto testa a Guzide, che ha negato tutto. Sezai si è trovato in una situazione imbarazzante e non sa a chi credere. L'uomo si fida ciecamente di Guzide, ma nello stesso tempo non se la sente di dubitare di Ipek. Sezai ignora che sua figlia odia Guzide ed è lei, in realtà, a indossare una maschera quando si trova con suo padre.