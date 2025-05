"Gulsum è una spia di papà": con queste parole Ozan rivelerà a Guzide quanto ha scoperto nella puntata di Tradimento in onda lunedì 26 maggio.

Le anticipazioni rivelano che Guzide sarà sorpresa dalla cattiveria del suo ex marito che continua a tramare contro di lei, nonostante il divorzio. Poco dopo arriverà Sezai che, dopo aver capito che Ipek ha mentito, chiederà scusa a Guzide e le dirà di non voler rinunciare né a sua figlia né a lei.

Ozan affronterà Tarik e gli chiederà di lasciare in pace Guzide

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Ozan ascolterà i consigli di sua madre e deciderà di chiudere l'azienda che gli ha fatto avviare Tarik.

Il ragazzo si recherà in ufficio da Guzide per ottenere informazioni precise su come muoversi e la donna gli chiederà i documenti della società. Quando Ozan andrà in ufficio da Tarik, si accorgerà che Gulsum, collaboratrice di Guzide, sta tramando con Yenersoy. Il ragazzo sentirà la donna raccontare a Tarik ogni particolare della sua visita a Guzide, incluso il fatto che vuole chiudere l'azienda. Ozan capirà che Gulsum è una spia ed entrerà in ufficio per affrontarla, ma Tarik la difenderà e le permetterà di andare via. "Hai una spia nell'ufficio di mia madre, non ti vergogni?", dirà Ozan a suo padre. "Stai lontano da mia madre", gli intimerà prima di andarsene. Ozan tornerà a casa e parlerà a Umit di quanto ha scoperto: "Papà le ha dato una busta piena di soldi".

Guzide arriverà proprio in quel momento e chiederà a suo figlio di cosa stia parlando. "Ho visto la tua collaboratrice nell'ufficio di mio padre", spiegherà il ragazzo, "Gulsum è una spia di papà". Guzide sarà sconvolta dall'ennesima cattiveria di suo marito: "Tarik non si fermerà mai".

La richiesta di perdono di Sezai

Nella puntata di Tradimento in onda lunedì 26 maggio, Guzide rifletterà e ammetterà di non essersi mai fidata fino in fondo di Gulsum. Poco dopo, alla villa si presenterà Sezai, che con un mazzo di fiori chiederà scusa a Guzide. L'uomo spiegherà alla compagna di essersi reso conto che Ipek gli ha mentito, ma non vuole rinunciare a lei. Guzide terrà a precisare che non ha nessuna intenzione di allontanarlo da sua figlia, ma voleva solo metterlo in guardia perché Ipek potrebbe avere problemi mentali.

"Ha bisogno di aiuto, quella ragazza è malata", dirà Guzide invitando Sezai a prendere provvedimenti.

Guzide e Sezai in difficoltà per i giochi di Ipek

Nelle puntate precedenti, Ipek ha sperperato il denaro di suo padre comprando vestiti per sé e le sue amiche. La ragazza, inoltre, ha comprato due auto di lusso all'insaputa di Sezai e quando Guzide lo ha scoperto ne ha parlato subito con lui. Ipek ha dimostrato a suo padre che l'auto era intestata ad Azra e in questo modo ha messo in cattiva luce Guzide per le sue insinuazioni. La ragazza non ha smesso di fare la guerra alla compagna di suo padre e presto ha escogitato un altro modo per screditarla. Ipek ha mentito a Sezai: "Guzide mi ha detto di tornare in Canada". Guzide ha negato tutto ed è nato un litigio, ma Sezai non è riuscito a prendere una posizione e si è sentito in grave difficoltà.