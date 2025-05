Il cuore del piccolo Can si fermerà e Oylum piangerà disperata tra le braccia di Kahraman nella puntata di Tradimento di martedì 27 maggio.

Le anticipazioni rivelano che Tolga raggiungerà l'ospedale e osserverà la scena da lontano, sentendosi di troppo. I medici riusciranno a rianimare il bambino, che sarà fuori pericolo, ma resterà un grande spavento. Oylum sarà furiosa con Mualla, perché la crisi di Can sarà stata causata dall’ingestione di una pillola appartenente alla nonna.

Il grave errore di Mualla e Ilknur

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Oylum non potrà fare a meno di pensare a Tolga che le ha chiesto di scappare con Can. La ragazza, già vestita con abito da sera, si troverà alla villa dopo aver sentito al telefono il suo amato e sarà molto combattuta sul da farsi.

Tolga l'aspetterà in un posto che ha preparato per la grande occasione, con i musicisti e una tavola imbandita solo per Oylum. Alla fine, la figlia di Guzide deciderà di restare a casa e scenderà in sala da pranzo per dare da mangiare al suo Can, già tra le braccia di sua nonna. Mualla lascerà il bambino alla madre, che si accorgerà subito che qualcosa non va. Il piccolo Can vomiterà e quando inizierà a vedere della schiuma dalla bocca, Oylum andrà nel panico. Tutti si precipiteranno dal bambino e Ilknur noterà che sul vassoio del cibo non c'è più la pillola che Mualla avrebbe dovuto prendere. Sarà chiaro che Can ha preso la medicina di sua nonna e questo porterà tutta la famiglia a correre in ospedale.

Nel frattempo, Tolga continuerà ad aspettare invano al ristorante e non riceverà alcuna risposta alle sue chiamate.

Attimi di panico per Oylum e la famiglia Dicleli

Nella puntata di Tradimento in onda martedì 27 maggio, Oylum, Kahraman, Mualla e Ilknur si precipiteranno in ospedale per far visitare il piccolo Can. Nella fretta, Oylum dimenticherà l telefono a casa e, quando squillerà, risponderà la domestica. Quest'ultima dirà a Tolga che tutti sono corsi in ospedale perché Can ha avuto un incidente e lui li raggiungerà, certo che Oylum non sia andata al suo appuntamento per questo motivo. Il piccolo Can avrà un arresto cardiaco e sua madre sarà disperata. I medici faranno di tutto per rianimare il bambino e Oylum urlerà tra le braccia di Kahraman.

Fortunatamente, grazie al massaggio cardiaco, il cuore di Can tornerà a battere e tutti potranno sentirsi sollevati. Tolga osserverà tutta la scena da lontano e vedendo Oylum tra le braccia di Kahraman non potrà fare a meno di pensare che non c'è più posto per lui nella sua vita. Il bambino sarà fuori pericolo e Oylum incolperà Mualla di aver lasciato la pillola a portata di mano di Can. La ragazza, furiosa, intimerà alla nonna di non avvicinarsi mai più a suo figlio.

Tolga non vuole più tornare con Selin

Nelle puntate precedenti, Tolga è finito in carcere con l'accusa di aver spinto Selin dalle scale. Oylum è andata a trovarlo in carcere e lui non ha perso occasione per dichiararle il suo amore.

L'incontro tra i due è stato molto emozionante e appena ne ha avuto occasione Tolga ha proposto a Oylum di lasciare tutto e partire lontano. Selin ha dichiarato di essere caduta da sola pur di scagionare Tolga, anche se la sua memoria non è tornata. La ragazza ha pensato di poter riconquistare la fiducia di suo marito facendolo scagionare, ma non è andata così. Tolga non ha più intenzione di stare con Selin e il suo unico pensiero resta sempre Oylum.