Tolga sarà molto duro con Selin nella puntata di Tradimento in onda mercoledì 28 maggio: "Ho sbagliato, ti ho sposata per ferire Oylum", confesserà alla moglie.

Le anticipazioni rivelano che Selin si sentirà profondamente ferita dalle parole di Tolga, rispondendo che non gli concederà mai il divorzio. La ragazza, inoltre, minaccerà suo marito dicendo che se il clan dei Dicleli scoprisse che Oylum ha una relazione con lui reagirebbe molto male.

Selin brucerà i vestiti di Tolga in giardino

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che il cuore del piccolo Can si fermerà a causa di una medicina ingerita per sbaglio.

Oylum correrà in ospedale e in quel momento difficile si affiderà a Kahraman che sarà pronto a sostenerla. Tolga vedrà i due così vicini da tornare a casa deluso e amareggiato, in quanto si era illuso di poter scappare con Oylum, lontano da tutti. Nel frattempo, Selin andrà fuori di sé, preparando la valigia di suo marito: la porterà in giardino e darà fuoco a tutti i vestiti al suo interno. Azra sarà sconvolta per il comportamento della sua amica: "Oylum non sa quanto sto soffrendo", dirà, "Lei ha un figlio e Tolga che le corre dietro". Azra vedrà arrivare Tolga ma non potrà nulla per fermare la sua amica. Selin inviterà la sua amica a restare, visto che suo marito, sicuramente, avrà intenzione di insultarla.

Azra, tuttavia, le consiglierà di parlare da sola con lui. Selin sarà in evidente stato di agitazione e Tolga non farà nulla per calmarla, ma le ribadirà quello che pensa di lei, peggiorando così la situazione.

L'ennesimo scontro tra Tolga e Selin

Nella puntata di Tradimento in onda mercoledì 28 maggio, Tolga terrà a precisare che non è Oylum a corrergli dietro, ma lui. "Io voglio vederla, io voglio stare con lei", dirà alzando la voce. "È mio l'errore, ti ho sposato per ferirla". Selin proverà ancora una volta ad insinuare che Oylum non ha rispetto per la sua famiglia, ma Tolga sarà molto chiaro con lei. "Io amo Oylum e la amerò sempre, ricordalo", ripeterà il ragazzo. A quel punto, Selin risponderà per le rime: "Non divorzierò mai da te, un giorno capirai che solo io ti amo".

Il tono della ragazza farà preoccupare Tolga che inizierà a pensare che abbia dei problemi. "Tu sei malata", dirà a Selin che gli farà una velata minaccia: "Sai cosa succede se il clan Dicleli scopre che Oylum sta con un altro?". Tolga, però, non avrà paura: "Non rinuncerò a lei per la famiglia, sei patetica". Il ragazzo volterà le spalle e andrà via, lasciando ancora una volta Selin senza speranza.

L'arresto di Tolga e la decisione di Selin

Nelle puntate precedenti, Tolga è finito in carcere con l'accusa di aver spinto Selin dalle scale. Il litigio tra i due è nato quanto Tolga ha scoperto la pancia finta di Selin e l'ha mandata via di casa. Dopo la caduta, la ragazza è stata portata in ospedale in gravi condizioni, mentre Tolga è stato arrestato.

Al suo risveglio dal coma, Selin non ricordava come fossero andate le cose, ma ha dichiarato agli inquirenti che era caduta da sola. In questo modo, la ragazza sperava che Tolga tornasse da lei nonostante tutto quello che è accaduto ma non è andata così. Il figlio di Oltan sogna ancora un futuro con Oylum, tanto che le ha chiesto di scappare con Can.