Nelle prossime puntate di Tradimento, Selin sparerà tre volte a Tolga. Vorrà ucciderlo dopo aver scoperto che ha messo incinta Serra. La ragazza sarà certa di averlo eliminato e si renderà conto che non può vivere senza di lui. Così proverà a farla finita sparandosi un colpo alla tempia. Tuttavia, le cose non andranno come da lei sperato: la pistola sarà priva di munizioni e Selin verrà consegnata alla polizia.

Selin caccia Serra di casa, ma lei la sconvolge: Tolga l'ha messa incinta mentre lei era in psichiatria

Selin si arrabbierà tanto quando Serra le dirà che ha chiesto a Oltan le 350.000 lire turche necessarie per saldare il debito della sua carta di credito.

È convinta che Serra debba provvedere da sola a risolvere i suoi problemi economici, non può ogni volta correre da Tolga o Oltan. Sarà talmente arrabbiata che la caccerà di casa, ma Serra mostrerà il suo lato più crudele, dicendole che quando lei si trovava ricoverata nel reparto di psichiatria, Tolga l'ha messa incinta.

Ovviamente, non le spiegherà come sono andate le cose, non le dirà che Tolga è finito a letto con lei con l'inganno e in un momento in cui non era pienamente lucido, si limiterà a scatenare un inferno.

Selin irrompe nell’ufficio di Tolga e gli spara tre colpi davanti a tutti

Inizialmente, Selin sembrerà avere tutto sotto controllo, ma non sarà propriamente così. Uscirà di casa e andrà dritta da Tolga.

Vorrà parlare con lui? Assolutamente no. Avrà intenzioni più drammatiche, con un risvolto ancora più tragico.

L'assistente di Tolga le dirà che il marito è impegnato in una riunione e che non lo può disturbare, ma Selin sembrerà non sentire niente. Entrerà nella sala riunioni e Tolga sarà stupito della sua presenza. Tuttavia, non avrà nemmeno il tempo di dirle "che ci fai qui", visto che la ragazza tirerà fuori una pistola e gli sparerà contro ben tre colpi.

Selin tenta il suicidio

Tolga cadrà a terra privo di sensi. Tutti penseranno che sia morto, compresa Selin. Le persone presenti proveranno a farla tranquillizzare per disarmarla, ma lei sembrerà una furia. "Non avvicinatevi", urlerà. Anche la guardia giurata del palazzo proverà a toglierle l'arma, ma anche lui rischierà di essere vittima della furia cieca di Selin.

A un certo punto, lei si inginocchierà a terra e, mettendogli la mano sul petto, gli dirà: "Come posso vivere senza di te? Ti raggiungo, amore mio". Selin si punterà la pistola alla tempia e tenterà di togliersi la vita, ma la pistola sarà priva di munizioni. La guardia giurata la prenderà subito e la consegnerà alla polizia. Tolga resterà lì a terra e sembrerà che per lui non ci sia più niente da fare. Verranno allertati subito i soccorsi: la vita di Tolga sarà appesa a un filo.