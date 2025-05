Tolga finirà in carcere con la grave accusa di aver attentato alla vita di Selin nelle prossime puntate di Tradimento, mentre lei sarà in gravissime condizioni.

Le anticipazioni rivelano che Serra assisterà al litigio tra Tolga e sua sorella al termine del quale Selin cadrà per le scale. La ragazza sarà traumatizzata nel vedere sua sorella in fin di vita e accuserà Tolga di averla spinta. La polizia porterà via il figlio di Oltan dall'ospedale.

Il piano di Selin per ingannare Tolga con la finta gravidanza

Selin fingerà di essere incinta anche dopo aver avuto un aborto spontaneo.

Per rendere tutto più credibile, la ragazza si farà accompagnare da Tolga a fare una finta ecografia in cui il battito del bambino sarà registrato. Del piano di Selin e Serra farà parte anche Oltan e quindi tutto sarà organizzato alla perfezione. Per Tolga i giorni trascorreranno sereni e lui sarà convinto che presto diventerà padre, tanto che riuscirà a mettere da parte il pensiero di Oylum. Un giorno, però, tutto questo finirà e Tolga sentirà il mondo crollargli addosso.

Tutto avrà inizio quando Tolga rientrerà in casa prima del solito e Selin sarà a farsi la doccia. Arrivato in camera da letto, il ragazzo vedrà sul letto insieme ai vestiti una pancia finta e capirà che Selin gli ha mentito per mesi sulla gravidanza.

La reazione di Tolga sarà a dir poco furiosa: "Questa è nostra figlia?" urlerà lanciando la pancia contro il muro. Selin sarà in lacrime e proverà a spiegare di aver perso la loro bambina, ma Tolga non ascolterà nessuna spiegazione. "Prendi le tue bugie disgustose ed esci dalla mia vita", dirà Tolga afferrando Selin.

La lite violenta tra Tolga e Selin

Tolga scoprirà le bugie di Selin e la caccerà via. Il litigio sarà molto duro e si svolgerà vicino alle scale. Selin continuerà ad insistere chiedendo a suo marito di ascoltarla, ma lui le intimerà di sparire al più presto dalla sua vita. Serra assisterà a tutta la scena, ma nessuno si accorgerà della sua presenza perché appena entrata in casa resterà al piano di sotto.

Selin si inginocchierà per implorare Tolga che la farà rialzare e le volterà le spalle.

In quel momento Selin perderà l'equilibrio e cadrà dalle scale sotto gli occhi impotenti di suo marito che temerà il peggio. Selin non darà segni di vita e Serra correrà da lei, disperata. Tolga, ancora traumatizzato, scenderà le scale per capire cosa sia successo e chiamerà subito un'ambulanza. La situazione di Selin sarà disperata e in ospedale la polizia andrà a catturare Tolga, accusato di aver spinto sua moglie giù dalle scale. Il figlio di Oltan arriverà in carcere in preda alla paura, continuando a dirsi innocente, ma nessuno gli crederà. I detenuti accoglieranno bene Tolga perché grazie al suo denaro offrirà il pranzo a tutti.

Lo scontro tra Tolga e Kahraman

Nelle puntate in onda in Italia, Tolga sta vivendo un periodo di totale confusione. Il suo amore per Oylum lo ha portato a rovinare il pic-nic della ragazza con Kahraman e il piccolo Can. Tolga è arrivato e ha subito attaccato Kahraman, dando inizio a uno scontro fisico che è diventato virale. Il video è stato visto da tutti, inclusa Mualla che ha preso subito provvedimenti.

La signora Dicleli ha ordinato ai suoi uomini di portare Oylum a casa di sua madre, ma il piccolo Can è rimasto con lei. Madre e figlio sono stati divisi ancora una volta e questo ha portato Oylum ad allontanarsi ancora di più da Tolga. Quest'ultimo, invece, ha lasciato Selin dicendole di amare Oylum.