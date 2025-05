Ipek in preda ad una crisi farà la valigia per andare via nella puntata di Tradimento di martedì 3 giugno: "Sii felice con la tua Guzide", dirà a Sezai.

Le anticipazioni rivelano che Ipek capirà che Guzide e suo padre vogliono farla visitare da uno psichiatra e la reazione sarà furiosa. La ragazza spiegherà a Sezai che Guzide vuole solo separarli, così come ha fatto quando era in vita sua madre. L'uomo farà di tutto per trattenere Ipek che alla fine crollerà tra le sue braccia.

Guzide si sfogherà con Ozan al ritorno dalla cena

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Guzide andrà a cena con Sezai e Ipek per cercare di costruire un rapporto con la ragazza.

La serata procederà in modo sereno, soprattutto perché Ipek si mostrerà molto disponibile con Guzide, ma tutto cambierà nel giro di poche ore. Subito dopo la cena, infatti, Guzide incontrerà un suo amico psichiatra che inviterà tutti a trovarlo al suo nuovo studio. L'iniziativa farà storcere il naso a Ipek che penserà che suo padre e Guzide vogliano costringerla a curare i suoi problemi mentali. La ragazza farà una scenata a suo padre e alla sua compagna e la serata finirà nel peggiore dei modi. Quando Guzide tornerà a casa delusa, Ozan noterà in lei un certo malumore e le chiederà cosa sia successo. La donna si sfogherà con suo figlio che sarà pronto ad ascoltarla e consolarla. Guzide spiegherà che ha pensato di combinare un incontro con il suo amico psichiatra per presentargli Ipek.

"Ha urlato contro di me" dirà Guzide, spiegando che la ragazza ha accusato lei e suo padre di tramare alle sue spalle. "Volevo solo aiutarla, è molto malata", dirà dispiaciuta Guzide a Ozan che la inviterà a stare lontana da Ipek.

La crisi di Ipek e la disperazione di Sezai

Nella puntata di Tradimento in onda martedì 3 giugno, Ipek si chiuderà nella sua stanza e farà preoccupare Sezai che si sfogherà con Neva. L'uomo si dirà molto preoccupato per il comportamento di sua figlia e Ipek origlierà la conversazione in lacrime. La ragazza, a quel punto, deciderà di fare le valigie e andare via di casa. Sezai si sentirà profondamente in colpa perché sua figlia lo accuserà di non amarla abbastanza. "Sono di intralcio", dirà Ipek in lacrime, "Non è questo che volevi?".

Sezai proverà a trattenere Ipek che continuerà ad accusarlo: "Preferisci Guzide e non capisci cosa sta cercando di fare". In preda ad una crisi di pianto, Ipek metterà in guardia suo padre: "Guzide vuole separarci. Lo ha fatto anche con la mamma". Sezai non saprà come fare per convincere Ipek del fatto che sia lui che Guzide vogliono solo il suo bene. "Non mi vedrai più, sii felice con la tua Guzide" urlerà Ipek che poco dopo crollerà tra le braccia di suo padre.

La guerra di Ipek contro Guzide è appena iniziata

Nelle puntate precedenti, Ipek ha fatto di tutto per screditare Guzide agli occhi di suo padre ma non ci è riuscita. La ragazza ha persino mentito con Sezai: "Guzide mi ha chiesto di tornare in Canada" .

Per un breve periodo, Guzide e Sezai si sono allontanati, anche perché l'uomo si è sentito in forte difficoltà ma alla fine è emerso che Ipek aveva mentito. Messa alle strette, la ragazza ha ammesso con Sezai di avere un problema mentale e in Canada aveva iniziato una cura che però ha sospeso perché la faceva stare male.