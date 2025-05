Oylum e il piccolo Can saranno rapiti da Vahid dopo la diffusione del video di Selin nella puntata di Tradimento di venerdì 30 maggio.

Le anticipazioni rivelano che un fanatico del clan Dicleli sarà deciso a vendicare l'onore di Behram punendo Oylum. Quest'ultima sarà portata in un capannone e Kahraman riuscirà a salvarle la vita un attimo prima che il rapitore prema il grilletto contro di lei.

Il video di Selin metterà in pericolo Oylum

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Selin diventerà sempre più agguerrita per la fine del suo matrimonio.

Tolga dirà a sua moglie che l'ha sposata solo per ferire Oylum e Selin studierà una vendetta. Questa volta, la ragazza metterà in serio pericolo la vita di Oylum diffondendo un video in cui la accusa di tradire Behram con Tolga. La notizia sarà trasmessa da quattro canali grazie all'aiuto di Azra e arriverà anche a Diyarbakır, la città del clan. I membri della grande famiglia riterranno che il buon nome dei Dicleli sia stato macchiato e, per questo motivo, non potranno far finta di niente. In particolare, un certo Vahid, sarà pronto a proteggere l'onore di Behram: così, questi si presenterà da Mualla per darle il suo appoggio. La suocera di Oylum non vorrà affatto saperne di fomentare l'odio dei suoi collaboratori e intimerà a Vahid di restare al suo posto.

L'uomo, però non ascolterà Mualla e procederà per conto proprio, certo di agire per il bene di Behram e della famiglia. Oylum si troverà in macchina quando un'auto le taglierà la strada e la costringerà a fermarsi.

La folle vendetta di Vahid

Nella puntata di Tradimento in onda venerdì 30 maggio, Vahid punterà la sua arma contro Oylum e la rapirà insieme al piccolo Can, con l'aiuto di un complice. Nel frattempo, Celal andrà da Mualla e avvertirà lei e Kahraman che Oylum è in pericolo. "Vahid è partito con altri due uomini per raggiungere Istanbul e vendicarsi di Oylum", spiegherà, "Mi ha chiesto altri uomini per onorare la famiglia". Kahraman sarà molto preoccupato perché capirà subito che Vahid non scherza: telefonerà subito a Oylum, ma il rapitore prenderà il telefono e lo lancerà dal finestrino dell'auto.

Celal e Kahraman usciranno a cercare Oylum che, nel frattempo, sarà portata in un capannone. "Ora girerai un video in cui ammetterai di aver tradito Behram e accetti la punizione che ti sarà data", intimerà Vahid terrorizzando Oylum. L'uomo sarà sul punto di premere il grilletto quando arriverà Kahraman che salverà la vita alla sua amata e farà fuoco contro il rapitore.

Tolga ama Oylum ma lei è sempre più vicina a Kahraman

Nelle puntate precedenti, Tolga è finito in carcere con l'accusa di aver spinto Selin durante un litigio. Quando la ragazza si è svegliata dal coma, ha dichiarato alla polizia che la sua è stata una caduta accidentale. Selin ha scagionato Tolga pur non ricordando nulla del litigio, perché sperava che lui le desse un'altra possibilità.

Una volta libero, però Tolga è stato molto chiaro con Selin e le ha detto che ha sempre amato Oylum. Quest'ultima, intanto, è sempre più vicina a Kahraman che sta conquistando il suo cuore giorno dopo giorno.