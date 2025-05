Selin spezzerà il cuore a Tolga rifiutandosi di scappare con lui alle Hawaii nella puntata di Tradimento del 30 maggio: "Non voglio più vederti", dirà.

Le anticipazioni rivelano che Tolga mostrerà ad Oylum la casa che ha scelto per loro e che giurerà di essere un buon padre per Can. Nonostante l'entusiasmo di Tolga, la ragazza non accetterà di coltivare il sogno di una vita insieme. Al contrario, Oylum chiederà a Tolga di farsi da parte e di non chiederle più di incontrarsi.

Il sogno di Tolga: una vita insieme a Oylum e Can

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Tolga continuerà a telefonare a Oylum nonostante lei non si sia presentata al loro appuntamento.

Il figlio di Oltan penserà che la ragazza ha dovuto affrontare l'emergenza di Can e solo per questo non è andata all'incontro. All'ennesima telefonata, risponderà Kahraman che intimerà a Tolga di lasciare in pace Oylum: "Stai lontano da lei", urlerà l'uomo prima di interrompere la comunicazione.

Più tardi, Kahraman vedrà l'intervista che Selin ha rilasciato e in cui accusa Oylum di tradire Behram con Tolga. Preoccupato, il ragazzo correrà in ufficio da Kaşifoğlu, ma non vi troverà nessuno, perché Tolga sarà con Oylum.

I due si incontreranno nel bosco e il figlio di Oltan illustrerà alla sua amata tutti i particolari della loro fuga. Tolga spiegherà che ha scelto le Hawaii, un posto in cui Can potrebbe crescere felice e lontano da tutti.

Il rifiuto di Oylum e l'ennesima delusione per Tolga

Nella puntata di Tradimento in onda venerdì 30 maggio, Tolga farà dunque vedere a Oylum le foto della casa che ha pensato per loro. "C'è anche un giardino per permettere a Can di giocare", dirà entusiasta.

Quest'ultima, tuttavia, spegnerà tutti i sogni: "Cosa stai facendo, Tolga?", gli dirà, come per farlo tornare con i piedi per terra. Tolga le assicurerà che lui sarà un buon padre per Can e che lo ama già in quanto è parte di lei. La ragazza, però, non vorrà saperne e spiegherà che non potranno mai stare insieme. "Non saremo felici, non possiamo", dirà Oylum, "Non voglio più vederti".

Tolga sarà molto deluso dal rifiuto e continuerà a spiegare che è pronto a tutto pur di stare con lei e il bambino.

La ragazza, però, insisterà: "L'amore non basta", dirà in lacrime prima di andare via e lasciare Tolga con il cuore spezzato.

La visita in carcere e l'illusione di Tolga

Nelle puntate precedenti, Oylum è andata a trovare Tolga in carcere e tra loro è sembrato che il sentimento non fosse mai svanito.

Tolga ha le dichiarato amore e quando lei è andata via ha iniziato a pensare a una vita insieme. Tolga ha anche telefonato ad Oylum dal carcere e le ha proposto di fuggire con Can.

La ragazza è sembrata molto tentata, ma si è presa un po' di tempo per pensarci.

Alla fine, ha deciso di restare a casa con Kahraman ma non ha potuto avvisare Tolga perché in quel momento il cuore di Can si è fermato a causa di una compressa di Mualla.