Ipek gelerà Guzide durante la cena di famiglia nella puntata di Tradimento in onda mercoledì 7 maggio. "Mia madre si è tolta la vita a causa tua", le dirà appena resteranno da sole.

Le anticipazioni rivelano che Ipek andrà da Guzide con Sezai e Numan fingendosi amichevole. Appena ne avrà occasione, sconvolgerà Guzide con la pesante accusa. Nel frattempo, Oylum si sentirà in colpa per aver baciato Kahraman e telefonerà a sua madre per distrarsi.

La prima cena di Guzide e Ipek

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che, dopo aver rovinato la cena a Guzide disertando il primo invito, Ipek non potrà più sottrarsi.

Insieme a Sezai e Numan verrà invitata a casa di Guzide e questa volta non ci saranno intoppi. La cena si farà e Ipek si presenterà a casa della compagna di suo padre con dei fiori, che la padrona di casa apprezzerà molto. Tutto sembrerà procedere per il meglio, ma i sorrisi di Ipek nei confronti di Guzide presto si riveleranno soltanto una maschera. Appena ci sarà occasione, la ragazza dirà tutto quello che pensa, ma lo farà di nascosto. Guzide si troverà in cucina per lavare i piatti e Ipek si metterà a sparecchiare per poter restare da sola con lei. "Mia madre si è tolta la vita a causa tua, lo sai vero?", dirà senza mezzi termini. Guzide resterà di sasso, ma non avrà neanche il tempo di rispondere alla domanda di Ipek, perché la ragazza se ne andrà.

Quando Zeynep entrerà in cucina troverà Guzide visibilmente scossa e le chiederà cosa sia successo. La donna, però, non dirà nulla e raggiungerà gli ospiti sforzandosi di ignorare quello che è appena accaduto tra loro due.

Oylum tormentata dai sensi di colpa

Nella puntata di Tradimento in onda mercoledì 7 maggio, Numan noterà subito che negli sguardi tra Guzide e Ipek c'è qualcosa che non va. L'uomo chiederà a Sezai se possa esserci stato qualche problema tra Ipek e Guzide, ma lui non prenderà in considerazione questa ipotesi. La serata sarà complicata anche per Oylum che dopo aver baciato Kahraman sarà tormentata dai sensi di colpa. La ragazza telefonerà a sua madre per distrarsi e Guzide le parlerà di Ipek e della sua difficoltà di accettarla nella sua vita.

L'indomani, Guzide e Sezai partiranno per trascorrere qualche giorno a Derekoy.

Numan ha intuito che qualcosa non va in Ipek

Nelle puntate precedenti, Ipek ha raccontato ad Azra e Serra che odia Guzide e che per colpa sua ha trascorso un'infanzia terribile. Ha chiesto alle sue amiche di aiutarla a vendicarsi della compagna di suo padre, ma ancora non c'è un piano preciso da mettere in atto. Sezai, ignaro di tutto, è molto felice di avere sua figlia con sé. Oltre a darle una carta di credito, ha trasferito a lei parte delle sue proprietà in modo da procurarle un'entrata senza dipendere da lui. Ipek non sta badando a spese e ha usato il denaro per acquistare abiti firmati per sé e le sue amiche, oltre a comprare un'auto di lusso. Numan ha notato che la figlia di Sezai sta approfittando della bontà di suo padre, ma non trova la forza di parlarle.