Yesim scoprirà che Ipek ha tentato di togliere la vita a Guzide con un'auto nella puntata di Tradimento in onda sabato 7 giugno, e ne sarà sconvolta.

Le anticipazioni rivelano che, quando verrà a sapere che qualcuno ha cercato di investire Guzide, Yesim si rivolgerà a una sua conoscente per indagare. Appena scoprirà che si tratta di Ipek, Yesim telefonerà a Sezai. Nel frattempo, Ipek si guadagnerà la stima e la fiducia di Oltan scoprendo chi stava sabotando la sua azienda. In cambio del suo lavoro, Ipek chiederà al suo capo di poter partecipare con lui a un nuovo progetto.

Ozan scoprirà che Guzide ha rischiato la vita

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Selin accoglierà di nuovo Tolga nella sua vita. Nel frattempo, Guzide sarà a tavola con la sua famiglia quando Ozan vedrà online il video in cui un'auto ha tentato di investire sua madre. Guzide spiegherà a tutti che non ha voluto parlare dell'episodio perché lo ritiene un fatto di poco conto. "Sicuramente era un ubriaco", dirà Guzide minimizzando, ma tutti saranno molto preoccupati. In particolare, Yesim non avrà alcuna intenzione di lasciar passare la vicenda senza trovare un colpevole. A questo proposito, la donna chiamerà in ufficio Begum, una sua conoscente, per affidarle l'incarico di indagare sull'incidente.

Nel frattempo, Guzide parlerà con Oylum per chiederle il reale motivo delle sue nozze con Kahraman. La ragazza spiegherà a sua madre che questa volta nessuno la costringe e ha deciso di sposare Kahraman perché lo ama e la fa stare bene.

Ipek aiuterà Oltan a scoprire chi è la spia in azienda

Nella puntata di Tradimento di sabato 7 giugno, Sezai porterà Guzide fuori città per trascorrere qualche ora lontani dai problemi e dagli impegni. Per Ipek, invece, ci sarà una grande soddisfazione, perché Oltan riconoscerà il suo impegno in azienda. Tutto avrà inizio quando la ragazza riuscirà a capire che all'interno dell'azienda c'era una spia che stava tentando di sabotare il lavoro di Oltan. Quest'ultimo licenzierà il suo dipendente e poi si presenterà da Ipek per ringraziarla e ripagarla con il doppio dello stipendio.

La ragazza coglierà la palla al balzo per dire che non vuole denaro, ma chiederà a Oltan di farla partecipare a un progetto che sta portando avanti. Yesim riceverà la visita di Begum che le mostrerà le immagini raccolte e le rivelerà chi ha tentato di investire Guzide. Quando Yesim vedrà uscire dall'auto pirata Ipek capirà tutto e sarà sconvolta all'idea che la figlia di Sezai abbia commesso un reato simile. La donna telefonerà subito a Sezai per avvertirlo di quello che ha appena scoperto.

Ipek sta facendo di tutto per conquistare Oltan

Nelle puntate precedenti, Ipek ha confidato alle sue amiche di essersi innamorata di Oltan. Serra e Azra sono state sin da subito molto scettiche a riguardo, sia per la grande differenza di età, sia perché Oltan ha molte donne che lo corteggiano.

Ipek, tuttavia, non si è rassegnata ed è riuscita a entrare in punta di piedi nella vita di Oltan. La prima mossa della ragazza è stata farsi assumere in azienda e poi ha approfittato del momento di debolezza di Oltan per farsi spazio anche nella sua vita privata. Quando Tolga è stato arrestato, Ipek è stata accanto al suo capo e gli ha raccontato la sua infanzia difficile. La ragazza ha spiegato a Oltan che probabilmente Tolga cerca di riempire il vuoto provocato dalla perdita di sua madre. Ipek si è mostrata molto empatica anche perché anche lei ha vissuto la perdita di sua madre in giovane età.