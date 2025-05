Serra troverà Selin in fin di vita nella puntata di Tradimento di venerdì 9 maggio e capirà che ha tentato di farla finita.

Le anticipazioni rivelano che Tolga sarà sopraffatto dai sensi di colpa per i rimproveri di Oltan e Serra che attribuiranno a lui la responsabilità del gesto di Selin. Dopo attimi di forte apprensione, il medico dirà che grazie alla tempestività dell'intervento e alla lavanda gastrica Selin è fuori pericolo. Toga sarà rassicurato anche sul figlio in arrivo: "Il bambino sta bene", dirà il medico". Oltan inviterà suo figlio a sfruttare l'occasione per dare un'altra possibilità alla sua famiglia.

Nel frattempo, Yesim si troverà molto male a casa di Tarik, perché tutti la tratteranno come una domestica.

Tolga in ansia per la salute di Selin

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Tolga spezzerà il cuore a Selin ammettendo di amare ancora Oylum. Il figlio di Oltan farà le valigie e lascerà sua moglie in un mare di lacrime. Per Selin sarà insopportabile l'idea di aver perso tutto e si lascerà andare alla disperazione. Quando Serra, ignara di quello che è accaduto, andrà a trovare Selin troverà un'amara sorpresa. In un primo momento Serra crederà che sua sorella stia dormendo e proverà a svegliarla. Presto, però, la ragazza si accorgerà che Selin è priva di sensi e accanto al letto troverà delle boccette di farmaci.

In preda al panico, Serra chiamerà i soccorsi e avvertirà anche Tolga. L'attesa nel corridoio dell'ospedale sarà drammatica per Selin che temerà davvero di perdere la sua amata sorella. Tolga arriverà di corsa con Oltan e quando vedrà Serra stravolta capirà che la situazione per Selin e il bimbo che porta in grembo è molto seria. Serra aggredirà Tolga: " Mia sorella sta morendo per colpa tua", urlerà in lacrime. Poco dopo, il medico rassicurerà i familiari dicendo che Selin è stata sottoposta a lavanda gastrica e si riprenderà.

La nuova vita di Yesim sarà deludente

Nella puntata di Tradimento di venerdì 9 maggio, Oltan e Tolga chiederanno se ci sono stati problemi per la gravidanza e il medico sarà ottimista: "Il bambino sta bene".

A quel punto l'imprenditore inviterà suo figlio a cogliere questa occasione per tornare sui suoi passi e dare a Selin l'amore di cui ha bisogno. Nel frattempo, per Yesim le cose si metteranno male. Dopo aver accettato la proposta di Tarik di ricominciare da lui, la donna si accorgerà di essere stata presa in giro. Yesim sarà trattata da tutti come se fosse un domestica e questo la farà soffrire molto. La donna si renderà conto che Tarik le ha chiesto di ricominciare solo per minare la sua amicizia appena nata con Guzide.

Tolga non riesce a dimenticare Oylum

Nelle puntate precedenti, Tolga è corso da Oylum e le ha chiesto di andare via con lui. Il ragazzo ha scoperto che la usa amata ha sposato Behram per salvargli la vita e non ha potuto sopportarlo.

Tolga ha supplicato Oylum di scappare con lui, sfidando i Dicleli, ma lei non ha voluto saperne e lo ha mandato via. Yesim, invece, si è lasciata convincere da Tarik che avrebbero potuto essere una famiglia. La donna è tornata a casa da lui e Oyku e ha iniziato una convivenza anche con Ozan e Zelis, ospitati da Tarik. Yesim sperava di poter ricominciare una vita con il suo compagno e ha creduto alle sue promesse.