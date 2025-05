Proseguono le anticipazioni settimanali della soap opera turca Tradimento, in relazione a ciò che accadrà nelle puntate che andranno in onda dal 12 al 18 maggio su Canale 5. Zelis tenterà la fuga usando dei documenti falsi ma, durante una colluttazione con la madre Ilknur, finirà per colpirla con un proiettile.

Mualla fa rapire Oylum

Le anticipazioni di Tradimento relative agli episodi che verranno trasmessi da lunedì 12 a domenica 18 maggio partono dal tentativo di Guzide di incontrare colui che potrebbe essere il suo figlio biologico. La donna si metterà in viaggio con Sezai ma l'incontro con Hakan sarà drammatico, poiché il giovane, che si trova in carcere, verrà poco dopo accoltellato, rischiando la vita.

Guzide e Sezai decideranno di offrire il loro denaro per pagare l'operazione: l'intervento potrebbe salvare la vita ad Hakan.

Spinta da Karahman, Oylum deciderà di partecipare ad una riunione della famiglia di Behram ma, durante l'incontro, uno degli uomini di Mualla mostrerà un video in cui si vede la giovane parlare con il sicario del figlio. Mualla, furiosa, ordinerà di far rapire Oylum e di portarla in un luogo isolato. Parlando con Oylum, disperata per la condizione di prigionia, Mualla scoprirà che, a spingere l'incontro tra il sicario e la nuora, è stato Ozan e che la mandante dell'attentato, a causa del quale Behram è in fin di vita, è stata Zelis. Mualla si metterà alla ricerca della ragazza.

Ilknur ricatta Tarik

Zelis si nasconderà proprio a casa di Mualla e Ilknur la scoprirà. Quest'ultima ricatterà Tarik, essendo in possesso di un video che potrebbe rovinarlo per sempre: otterrà così dei documenti falsi per la figlia che tenterà la fuga. Mentre sarà alla ricerca del denaro necessario, Mualla intercetterà Zelis che l'affronterà con una pistola. Ilknur si frapporrà tra le due donne e Zelis finirà per colpire la madre con un proiettile. Mentre Oylum cercherà di rianimarla, Zelis fuggirà approfittando della confusione.

Ozan verrà a sapere che, dietro un articolo in cui il nome della sua famiglia viene infangato, c'è Azra, sua cugina, la quale lo ha venduto la giornale in cambio di una considerevole somma di denaro.

Selin perderà la figlia che porta in grembo e le verrà asportato l'utero. Con la complicità di Oltan, però, non dirà nulla a Tolga promettendo che le procurerà una figlia che farà passare per sua. Poi, Oltan incaricherà Serra di stare attenta alla sorella affinché non dica nulla a Tolga. Infine, Yesim avvierà un'attività ma Tarik la prenderà in giro: lei, per tutta risposta, affermerà di possedere dei video che lo incastrano.

Gli ascolti del 6 maggio: pomeriggio e prime time

Ottimi ascolti per Tradimento nella fascia pomeridiana. La dizi turca, ad esempio, nella puntata di martedì 6 maggio, ha raggiunto uno share del 21.2% con una media di 2.356.000 di spettatori. In fascia serale, però la soap non ha mantenuto lo stesso standard. Infatti, nella puntata in prime time della stessa giornata, lo share è stato pari al 10.5% con una media di 2.014.000 di spettatori.