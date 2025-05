Gli spoiler delle puntate di Tradimento, in onda dal 26 maggio al 1° giugno su Canale 5, rivelano che Vahit rapirà Oylum al termine di un inseguimento in auto. Tarik, invece, ordinerà ai suoi uomini di intimidire Yesim per costringerla a chiudere la sua impresa di pulizie.

Tarik ordina ai suoi uomini di minacciare Yesim

Oylum incontrerà Tolga, comunicandogli di non avere intenzione di fuggire con lui. Poco dopo, si arrabbierà quando scoprirà che Selin ha rilasciato un'intervista in cui scredita sia lei che Tolga. Nazan a incoraggerà a ignorare tutto.

Al tempo stesso, Selin si recherà in commissariato con Azra per denunciare Tolga per maltrattamenti. I poliziotti irromperanno in azienda per arrestarlo. Ipek, presente alla scena, telefonerà a Oltan per informarlo dell’arresto. L'imprenditore capirà che le accuse contro suo figlio sono infondate e che si tratta di un piano orchestrato da Selin.

Yesim, invece, confiderà a Tarik di essere stata minacciata, sospettando che la criminalità organizzata stia prendendo di mira la sua ditta di pulizie. La donna sarà all'oscuro del fatto che suo marito abbia mandato alcuni scagnozzi per terrorizzarla e costringerla a chiudere l'impresa. Nonostante le minacce, Yesim chiederà a Umit e Zeynep di lavorare con lei per un catering, dove riceveranno i complimenti.

Yesim penserà di aprire un ristorante.

Vahit rapisce Oylum

Vahit giungerà a Istanbul per vendicarsi, ma Mualla lo caccerà dopo averlo umiliato. La signora Dicleli convincerà poi Kahraman a fare la corte a Oylum, desiderosa di non separarsi dal piccolo Can. La ragazza verrà rapita da Vahit dopo un inseguimento in auto.

Intanto, Guzide scoprirà che Tarik è coinvolto nella vendita dell'automobile di Ipek. La giudice inviterà Nazan a cena dove discuteranno di quanto Kahraman sia preso da Oylum, che continuerà a vivere sotto lo stesso tetto di Mualla con il piccolo Can.

Tolga ha scoperto l'inganno di Selin

Negli episodi precedenti di Tradimento andati in onda a fine maggio su Canale 5, Tolga ha scoperto l'inganno di Selin: la moglie ha perso la loro bambina e ha subito la rimozione dell'utero mentre lui si trovava in Corea, ma ha finto di essere sempre incinta.

Tolga ha trovato la pancia finta di Selin, che nel frattempo si stava facendo la doccia. Tra i due è scoppiata una furiosa lite durante la quale la giovane ha avuto la peggio, cadendo dalle scale. Serra, presente alla scena, ha sospettato che suo cognato abbia spinto la sorella, provocandole un grave trauma cranico. Tolga è stato arrestato dalla polizia per tentato omicidio.

Nel frattempo, Sezai ha accompagnato Hakan a casa di Guzide, dove lei si è offerta di dargli ospitalità. Ozan non ha preso bene l'arrivo del presunto fratello, dato che il risultato del test del Dna non era ancora arrivato.