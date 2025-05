Guzide rischierà la vita nella puntata di Tradimento in onda domenica 1° giugno perché un'auto pirata tenterà di investirla.

Le anticipazioni rivelano che Guzide racconterà tutto a Sezai, e quando Ipek ascolterà la telefonata apparirà agitata. Nel frattempo, Ozan vincerà il concorso con il suo progetto e la famiglia si preparerà a condividere questo bel momento. Umit e Yesim comunicheranno a Güzide di aver avviato una società e la donna sarà felice per loro.

L'agguato a Guzide per strada

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Guzide rischierà la vita a causa di un'auto pirata.

La donna si troverà per strada quando una macchina nera sopraggiungerà a tutta velocità per investirla. Una passante eviterà il peggio spingendo Guzide sul bordo della carreggiata. L'episodio non turberà la giudice, che penserà a una tragica fatalità. Una volta tornata a casa, Guzide racconterà l'accaduto a Sezai per telefono, minimizzando l'accaduto. "Chi dovrebbe investirmi?", dirà la donna a Sezai che, però, sarà deciso a indagare. Ipek ascolterà la telefonata di suo padre e apparirà molto preoccupata: "Potrebbe essere stato Tarik Yenersoy?", suggerirà la ragazza. Guzide, però, escluderà questa ipotesi perché il suo ex marito ormai non avrebbe più alcun motivo per toglierle la vita. Tuttavia, gli sguardi tra Ipek e Neva lasceranno intendere che alla guida dell'auto c'era proprio la ragazza.

La cena di Ipek, Guzide e Sezai finirà nel peggiore dei modi

Nella puntata di Tradimento in onda domenica 1° giugno, Ozan riceverà una splendida notizia perché con il suo progetto vincerà un bando importante. Il giovane ingegnere si preparerà per la premiazione e sceglierà l'abito da indossare insieme a Guzide e al resto della famiglia. Sarà una giornata molto serena, tanto che Umit e Yesim ne approfitteranno dell'atmosfera per informare Guzide della loro società. La donna si dirà fiera di suo fratello e Yesim correrà ad abbracciarla, ringraziandola per tutto il sostegno che le ha dato. Sezai e Guzide usciranno a cena con Ipek, sperando che sia la volta buona per trovare un punto d'incontro. Ipek farà buon viso a cattivo gioco e Sezai si sentirà finalmente felice accanto alle due donne più importanti della sua vita.

Dopo la cena, però, Guzide si fermerà a parlare con un suo amico psichiatra che inviterà tutti loro ad andare a trovarlo in studio. Ipek accuserà Guzide di aver architettato l'incontro per costringerla a farsi curare.

Ozan ha deciso di ripartire da zero

Nelle puntate precedenti, Ozan ha deciso di chiudere l'azienda che Tarik aveva avviato per lui e Zelis. Il ragazzo si è rivolto a Guzide e in questa occasione ha avuto modo di conoscere Gulsum, la collaboratrice di sua madre. Quando Ozan è andato allo studio Yenersoy per prendere i documenti da portare a Guzide ha visto che Gulsum riportava a Tarik tutti i movimenti di sua madre. Ozan è corso da Guzide per metterla in guardia: "Gulsum è una spia". Dopo aver interrotto ogni legame con Tarik, Ozan ha deciso di ricominciare da solo, presentando un progetto per un concorso, grazie al sostegno di Oltan.