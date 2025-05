Il finale di serie di Tradimento sarà amaro per alcuni personaggi. Le anticipazioni turche rivelano che un evento sconvolgerà la vita dei protagonisti, in particolare quella di Oylum, Selin e Oltan: la morte di Tolga. Quest’ultimo verrà colpito da un proiettile sparato da Ipek e morirà tra le braccia del padre. Al suo funerale tutti saranno disperati. Sarà in questa occasione che Selin e Oylum, rivali in amore, si mostreranno unite.

Anticipazioni Tradimento: Ipek spara a Tolga

Nel finale di Tradimento, i telespettatori assisteranno a un'uscita di scena.

Tutto partirà quando Ipek, accecata dalla rabbia, si introdurrà vestita da domestica nell'ufficio di Oltan. Non vorrà rinunciare a lui e porterà con sé una pistola per costringerlo a lasciare con lei la Turchia. L'imprenditore non si farà intimidire e si rifiuterà di partire. La giovane, furiosa, punterà l'arma contro di lui e sarà pronta a sparare. Proprio in quel momento arriverà Tolga che, compresa la pericolosa situazione, si precipiterà a difendere il padre. La ragazza farà fuoco e colpirà in pieno il giovane. Per lui non ci sarà nulla da fare e finirà per morire tra le braccia di Oltan. L'imprenditore sarà disperato.

Oylum e Selin unite dallo stesso dolore

Le anticipazioni dell'ultimo episodio di Tradimento rivelano che la notizia della morte di Tolga verrà appresa sia da Selin, la moglie del giovane, sia dalla ex fidanzata Oylum.

La prima sarà distrutta dal dolore per aver perso il marito proprio ora che si erano riavvicinati. La figlia di Guzide, invece, sarà sconvolta e si sentirà in colpa perché per molto tempo ha nascosto al suo ex che Can è suo figlio. Entrambe, nonostante il dolore, parteciperanno alla cerimonia funebre del giovane e metteranno da parte le loro ostilità. Anzi, si guarderanno negli occhi e infine si abbracceranno, unite dal dolore per la perdita subita. Oltan, dopo aver ricevuto anche l'abbraccio di Guzide, si inginocchierà sulla tomba del figlio, accarezzerà la sua foto e piangerà disperato mentre lo saluterà per un'ultima volta.

Programmazione Tradimento: continuano gli appuntamenti del weekend

Tradimento proseguirà la messa in onda pomeridiana anche nel weekend durante il mese di giugno. Come di consueto, la serie andrà in onda con un doppio appuntamento il sabato e la domenica dopo la soap Beautiful. Bisognerà, in ogni caso, attendere eventuali aggiornamenti, poiché potrebbero esserci dei cambiamenti nelle prossime settimane.