Mualla in lacrime chiederà perdono a Oylum nelle prossime puntate di Tradimento: "Ho detto e fatto cose terribili", dirà dopo aver capito che l'amore della ragazza per Kahraman è sincero.

Le anticipazioni rivelano che Oylum accetterà le scuse di Mualla ma terrà a precisare che farà questo sforzo solo per amore di Kahraman. L'atteggiamento di Oylum deluderà molto Mualla che tornerà a covare rancore.

Kahraman in ospedale in gravissime condizioni

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che per Mualla arriverà un momento di forte fragilità. Tutto avrà inizio quando Kahraman sarà travolto da un carico di terra e le sue condizioni saranno molto gravi.

Il marito di Oylum sarà operato d'urgenza e per la famiglia Dicleli saranno ore di forte preoccupazione. Mualla sarà disperata all'idea di dover perdere anche Kahraman dopo aver seppellito due figli, ma anche Oylum soffrirà moltissimo. La ragazza si renderà conto di quanto sia importante Kahraman per la sua vita e piangerà tra le braccia di sua madre. La situazione farà sentire Ozan terribilmente in colpa perché Kahraman finirà sotto il carico per salvare lui da un incidente. Dopo ore di attesa, il medico comunicherà che l'operazione è terminata e le condizioni di Kahraman sono stabili, ma non è ancora fuori pericolo. L'uomo sarà trasferito in terapia intensiva e sarà necessario aspettare ancora 24 ore prima di capire come si evolverà la situazione.

Guzide saluterà Mualla e andrà un po' a riposare, ma Oylum non si allontanerà dall'ospedale. Questa decisione renderà molto felice sua suocera che ne parlerà subito con Nazan: "Voleva restare con Karhaman", dirà soddisfatta.

La preoccupazione di Oylum colpirà Mualla

Nelle prossime puntate di Tradimento, Oylum continuerà a vegliare su Kahraman, in terapia intensiva. In ospedale arriverà anche Tolga che prometterà a Oylum di non disturbarla più e gli offrirà il suo supporto emotivo. Poco dopo, Kahraman si sveglierà e per la ragazza e Mualla la gioia sarà indescrivibile. L'uomo uscirà dal coma e si riprenderà lentamente, ma potrà contare sull'affetto dei suoi cari. Oylum non lo lascerà mai solo e il momento del ritorno a casa sarà molto emozionante per tutti.

Mualla riterrà giusto parlare con sua nuora in presenza di Kahraman e Nazan. "Oylum, perdonami", dirà in lacrime, "Ho detto e fatto cose terribili con te, ma non pensavo che amassi davvero Kahraman". La donna spiegherà che negli ultimi giorni ha potuto vedere con i suoi occhi quante attenzioni Oylum ha avuto per Kahraman e si dirà pentita per tutti i suoi errori. Oylum non sarà molto clemente con Mualla e le dirà che la perdona solo perché ama Kahraman e non perché provi stima nei suoi confronti. La risposta di Oylum farà infuriare Mualla che non lo darà a vedere, ma appena sarà sola con Ilknur la maledirà.

Kahraman e Oylum non sono ancora una coppia

Nelle puntate in onda in Italia, Oylum e Kahraman si sono baciati, ma non sono ancora un coppia.

Lui ha già dichiarato il suo amore a Oylum ma lei non si sente pronta ad iniziare una storia d'amore. L'incertezza della ragazza ha spinto Kahraman a voler partire per l'Argentina ma Mualla lo ha fermato dicendogli che Can non è figlio di Behram. Adesso Kahraman è rimasto a casa di sua zia, ma non è facile per lui stare accanto a Oylum senza poterla amare. Lei, intanto, si sta avvicinando sempre di più a Kahraman e anche Mualla è convinta che presto staranno insieme.