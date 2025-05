Nelle prossime puntate di Tradimento, Mualla sarà una delle poche a reagire con un sorriso alla notizia delle gravi condizioni di Tolga. La donna è convinta che il ragazzo rappresenti solo un ostacolo nel rapporto tra Oylum e Kahraman, e per questo si augurerà che non sopravviva alla sparatoria in cui è rimasto coinvolto per mano di Selin.

Oylum scopre che Selin ha sparato a Tolga

Per Oylum sarà un giorno come tanti, si recherà nell'hotel di Kahraman per fargli visita insieme a Can. Successivamente, avrà modo di vedere Oltan, che resterà estasiato alla vista di Can.

In quel preciso istante, Oltan riceverà una telefonata drammatica: Selin ha sparato a Tolga e lui si trova in condizioni gravi in ospedale.

Oltan correrà da lui, mentre Oylum tornerà a casa, ma non vorrà far sapere a Mualla cosa è successo, così si ritirerà nella propria stanza. Tuttavia, non riuscirà a stare con le mani in mano: lascerà Can a Ilknur e correrà in ospedale.

Oylum trova Oltan in lacrime: Tolga rischia la vita, è senza un rene e l'altro è compromesso

Oylum troverà Oltan disperato: Tolga è in sala operatoria, ma le probabilità di sopravvivenza sono minime. I colpi che gli ha inferto Selin sono stati fatali. Dopo l'intervento, il medico sarà chiaro con Oltan: Tolga potrebbe non farcela, anche perché sono stati costretti ad asportargli un rene.

"Ma si può vivere con uno, giusto?", chiederà Oltan, ma il medico, purtroppo, dovrà informarlo del fatto che anche l'altro rene non funziona. Le prossime 12 ore saranno fondamentali per capire la situazione. Oltan non saprà più cosa pensare: Tolga è l'unica cosa che gli è rimasta nella vita, come può vivere senza di lui? Oylum si sentirà in colpa, visto che Oltan, oltre a Tolga, ha anche suo nipote Can, ma lui non lo sa.

Mualla vuole Tolga morto

Oylum tornerà a casa e si troverà costretta a raccontare a Kahraman, davanti a Mualla, ciò che è successo a Tolga. Kahraman sarà dispiaciuto e le chiederà come sono le sue condizioni. "È molto grave", risponderà lei. Oylum salirà in camera, Kahraman la seguirà poco dopo.

Aprirà la porta e resterà senza parola quando vedrà la ragazza piangere. La lascerà in pace e tornerà in salotto, ma è chiaro che nella sua testa fluttuerà l'idea che Oylum possa ancora amare Tolga.

Kahraman non avrà pace in salotto, perché arriverà Mualla che lo riempirà di domande: "Come è riuscita a sapere ciò che è successo a Tolga? Era presente quando è successo? Le ha telefonato Oltan?", dirà Mualla senza avere la benché minima pietà, ma Kahraman non le darà nessuna risposta, anzi, le chiederà di lasciarlo in pace. "Quella ragazza ha distrutto Behram e ora sta facendo la stessa cosa con te", ribadirà Mualla.

Stanco della zia, Kahraman lascerà la stanza, ma Mualla avrà le idee ben chiare: "Spero che Tolga non sopravviva, lo voglio morto".