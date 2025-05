Oltan sarà molto deluso da Ipek nelle prossime puntate di Tradimento e la lascerà umiliandola: "Sei cattiva, sei una donna terribile", le urlerà prima di andare via. Le anticipazioni spiegano che la rabbia di Oltan nascerà quando scoprirà che Ipek ha finto di togliersi la vita per far preoccupare Sezai. Dopo giorni di disperazione e ricerche, Oltan verrà a sapere da Yesim che Ipek sta bene e si nasconde in una casa nel bosco. Questo farà infuriare Oltan che non ci penserà due volte e metterà fine alla sua storia d'amore.

Ipek e Oltan vivranno una travolgente storia d'amore

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Ipek riuscirà a fasi assumere da Oltan e tra loro nascerà in breve tempo una storia d'amore. La ragazza si innamorerà a prima vista di Oltan mentre lui avrà bisogno di conoscerla meglio prima di lasciarsi travolgere dalla passione. Il rapporto tra Ipek e Oltan diventerà sempre più profondo perché i due riusciranno a confidarsi sul loro passato e diventeranno un punto di riferimento l'uno per l'altra. Oltan dichiarerà il suo amore a Ipek: "Ti amo, sei l'unica dopo la madre di Tolga". Nulla sembrerà poter separare i due innamorati, ma un passo falso di Ipek rovinerà tutto. La ragazza, infatti, pur avendo trovato la sua strada non riuscirà a staccarsi dal passato e l'odio per Guzide continuerà a tormentarla.

Ipek proverà più volte a mettere Sezai di fronte a una scelta, ma quando vedrà che suo padre non lascia la sua compagna metterà in atto un piano crudele. Ipek lascerà una lettera di addio a Sezai e sparirà nel nulla. Tutti saranno in pena per Ipek, anche perché la sua auto verrà ritrovata in fondo al lago. Oltan sarà disperato e perlustrerà personalmente il bosco attorno al lago in cerca di una traccia della sua amata.

La scoperta di Yesim e la delusione di Oltan

Nelle prossime puntate di Tradimento ci sarà una grande disperazione per Ipek, da tutti creduta suicida. Solo Yesim avrà dei forti dubbi e decicerà di indagare a fondo, certa che una narcisista come lei non si sarebbe mai tolta la vita.

Yesim scoprirà che Ipek è viva e correrà a dirlo a Oltan. La donna spiegherà che Ipek si è nascosta in una casa nel bosco e vive serenamente mentre tutti si disperano per lei. La notizia farà infuriare Oltan, che si recherà direttamente al luogo indicato da Yesim e quando Ipek lo vedrà resterà senza parole. "Che tipo di persona sei?" chiederà Oltan, "Tuo padre è disperato mentre tu sei qui al caldo". Ipek non saprà cosa rispondere, mentre Oltan continuerà a rimproverarla. "Ho perlustrato la zona per tutta la notte", dirà, "Ho pregato di trovare la mia amata". Ipek proverà a spiegarsi: "Volevo solo che mio padre di preoccupasse". "Ha quasi avuto un infarto", urlerà Oltan senza trattenere le lacrime e la rabbia.

"Sei cattiva, Ipek" accuserà, "Sei pazza, sei una donna terribile". Oltan volterà le spalle a Ipek e andrà via, mentre lei si dispererà per aver perso l'uomo della sua vita.

Amore a prima vista per Ipek

Nelle puntate in onda in Italia, Ipek ha visto per la prima volta Oltan a casa di Guzide. L'incontro è stato casuale: lei era andata alla villa con Sezai e Oltan era da Guzide per parlare di Oylum. Ipek è rimasta subito colpita dall'imprenditore e successivamente ha iniziato a lavorare con lui.

La ragazza ha raccontato alle sue amiche di essersi infatuata di Oltan, ma Serra e Azra hanno provato a darle un freno. Le due ragazze hanno provato a far capire a Ipek che Oltan è molto più grande di lei, oltre ad essere un uomo molto potente e avere la fila di donne pronte a uscire con lui. Ipek, però, non ha nessuna intenzione di arrendersi e vuole assolutamente farsi notare da Oltan.