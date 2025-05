Ozan si pentirà di aver dato fiducia a Zelis e si sfogherà con Guzide nelle prossime puntate di Tradimento: "Scelgo sempre la donna sbagliata, dovevo lasciarla prima", dirà in lacrime.

Le anticipazioni rivelano che la vera personalità di Zelis emergerà quando si scoprirà che è stata lei ad assoldare il sicario per eliminare Behram. Ozan si sentirà in colpa per aver preferito Zelis alla sua famiglia e Guzide lo consolerà dicendogli che anche lei è stata raggirata da Tarik.

Il vero volto di Zelis

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Ozan capirà che Zelis voleva incastrarlo per l'agguato a Behram e sarà molto deluso.

Tutto avrà inizio quando Oylum verrà ingiustamente accusata di aver assoldato un uomo per eliminare suo marito. Contro di lei ci sarà una prova schiacciante perché in un video si vedrà Oylum pagare il sicario che ha premuto il grilletto contro Behram. Mualla sarà furiosa con sua nuora e la farà rapire per vendicarsi di lei, ma presto la verità verrà a galla e la realtà sarà molto diversa da come è apparsa. Oylum si ricorderà di quei momenti in cui appare in video e spiegherà di essersi recata in quel posto convinta di pagare un debito per Ozan. Mualla e i suoi uomini andranno subito dal fratello di Oylum raccontando tutto quello che è accaduto e lui capirà che l'agguato è stato opera di Zelis.

Emergerà che Ozan aveva perso il telefono e sua moglie ne aveva approfittato per inviare dal suo numero un messaggio a Oylum chiedendole di consegnare il denaro. Sarà chiaro che Zelis ha attentato alla vita di Behram, ma non sarà facile trovare la ragazza che sembrerà sparita nel nulla. Ozan sarà distrutto per tutta questa situazione, mentre Zelis si nasconderà nel luogo in cui nessuno la cercherebbe: la villa di Mualla.

La fuga di Zelis e il rimorso di Ozan

Nelle prossime puntate di Tradimento, Ilknur darà rifugio a sua figlia facendola restare nella sua stanza di nascosto da tutti. Mualla si accorgerà della presenza di Zelis poco prima della sua fuga e tra le due donne ci sarà un momento di altissima tensione.

La ragazza punterà la pistola contro Mualla che la inviterà a premere il grilletto. Ilknur interverrà per evitare a sua figlia di commettere l'ennesimo reato, ma Zelis farà fuoco e ridurrà sua madre in fin di vita. Approfittando del trambusto, Zelis si darà alla fuga mentre Ilknur sarà ricoverata in gravi condizioni. Oylum andrà a casa di Guzide per avvertire Ozan di tutto quello che è accaduto: "Zelis ha sparato a sua madre", gli dirà, "Le sue condizioni sono gravi". Ozan chiederà se la ragazza sia stata arrestata, ma Oylum gli spiegherà che è fuggita. Il figlio di Guzide resterà senza parole e andrà via a piangere in un'altra stanza. Guzide raggiungerà suo figlio per consolarlo e Ozan le dirà tutto quello che pensa.

Il ragazzo ricorderà Lara, la sua prima fidanzata che lo aveva tradito con il suo ricattatore e si renderà conto di essere sempre stato raggirato. "Zelis per me era un angelo", dirà, "Scelgo sempre la donna sbagliata". Ozan sarà pentito di aver creduto a Zelis e Guzide lo consolerà dicendogli che anche lei è stata raggirata da Tarik. "Dovevo lasciarla prima", dirà in lacrime Ozan, ma Guzide lo inviterà ad avere fiducia nel futuro. I due torneranno dal resto della famiglia e faranno colazione insieme.

Ozan non dubita minimamente di Zelis

Nelle puntate in onda in Italia, Ozan crede ciecamente a tutto quello che dice Zelis e non si rende conto che il suo comportamento è ambiguo. Già nelle puntate in onda la ragazza ha dato più volte prova di non essere sincera, a partire dalla falsa accusa a Behram dicendo che aveva tentato di abusare di lei.

Le bugie sono continuate quando Zelis ha aiutato i rapitori a prendere il piccolo Can e andare via indisturbati. Quando Guzide si è accorta che sua nuora era d'accordo con i rapitori, Ozan ha difeso Zelis nonostante l'evidenza delle prove. Il giovane è arrivato ad accusare Zeynep pur di liberare sua moglie dalle accuse e ha fatto le valigie con lei per andare via dalla casa di Guzide.