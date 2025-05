Secondo le anticipazioni di Tradimento, molto presto arriverà la morte di Serra. La ragazza andrà in arresto cardiaco dopo essere caduta dalle scale (a spingerla è stata Ipek). I medici faranno di tutto per salvarla, prima con il massaggio cardiaco e poi con il defibrillatore, ma purtroppo non ci sarà nulla da fare, né per lei né per il bambino che portava in grembo. Serra era rimasta incinta dopo una notte di passione con Tolga.

Tradimento, Ipek caccia Serra di casa: lite furiosa e poi la spinge giù dalle scale

Nell'appartamento di Ipek, quest'ultima e Serra discuteranno animatamente.

Ipek le ha dato ospitalità nella sua fuga da Oltan, ma Serra non si comporta bene nei confronti di Neva, per questo Ipek si troverà costretta a cacciarla di casa. A Serra non piacerà il trattamento che le ha riservato e le darà dell'invidiosa: non sopporta che sia incinta di Tolga, mentre lei con Oltan non ha concluso nulla.

Quell'allusione sarà la scintilla che farà scattare l'incendio. Tra le due ci sarà una discussione molto animata, che si protrarrà dall'appartamento fino al pianerottolo, luogo in cui Ipek spingerà Serra e la farà cadere dalle scale.

Azra scopre tutto dalle telecamere e salva il video

Tutto il vicinato correrà in soccorso sentendo le urla di Ipek. Arriverà anche Azra, che quando si renderà conto della situazione, correrà a controllare le telecamere di videosorveglianza.

Dalle immagini vedrà che è stata Ipek a spingere Serra: scaricherà il video in una chiavetta USB e lo cancellerà dal database del sistema.

Nel frattempo Ipek e Neva saranno in ospedale in attesa di notizie di Serra, ma saranno anche in ansia per la loro sorte. Ipek temerà che le telecamere possano aver ripreso tutto, ma Neva le dirà di stare tranquilla: due giorni prima, ha chiesto all'amministratore se poteva controllare quale cane venisse sempre ad abbaiare davanti al loro ingresso, ma lui le ha detto che le telecamere non funzionavano. Ipek si calmerà, ma non completamente.

Serra muore dopo un arresto cardiaco

Poco dopo, in ospedale giungerà Azra, che si mostrerà allarmata per ciò che è successo.

"Come hai fatto a saperlo?", le dirà Ipek, e lei risponderà che è andata a casa sua e ha trovato la polizia sulla scena del crimine. Li ha sentiti dire che non riuscivano a ricostruire la dinamica perché le telecamere non funzionano. Se solo Ipek sapesse che quel video ce l'ha Azra.

Nel frattempo, a pochi passi, Serra starà lottando per la vita. Avrà un arresto cardiaco e i medici proveranno a salvarla prima con il massaggio cardiaco, poi con il defibrillatore, ma purtroppo non ci sarà nulla da fare per lei: la caduta dalle scale è stata fatale.