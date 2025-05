Oylum andrà in carcere a trovare Selin nelle prossime puntate di Tradimento, ma lei rifiuterà il colloquio negando alla sua amica il vero motivo che l'ha portata in cella.

Le anticipazioni rivelano che Selin finirà in prigione per aver sparato contro Tolga dopo aver saputo che Serra era incinta di lui. Oylum ignorerà la vicenda e penserà di essere ancora la causa dei litigi tra marito e moglie, per questo si recherà in carcere, ma non otterrà risposte. Ignara di tutto, Oylum andrà in ospedale e prometterà a Oltan che donerà il suo rene a Tolga.

Serra distruggerà gli sforzi di Tolga e Selin

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che per Tolga e Selin non ci sarà pace. Dopo aver perso due figlie, i due proveranno nuovamente a ricostruire il loro matrimonio, ma Serra distruggerà tutto. La sorella di Selin, infatti, approfitterà dell'ubriachezza di Tolga per sedurlo e resterà incinta. Quando Serra riferirà a Selin di aspettare un figlio da suo marito, la ragazza andrà su tutte le furie e sparerà contro Tolga riducendolo in fin di vita. Selin sarà portata in carcere, mentre la situazione di Tolga sarà molto grave e i medici lasceranno poche speranze a Oltan che sarà a dir poco distrutto. Nessuno saprà il motivo del comportamento di Selin e tutti penseranno ancora alla gelosia nei confronti di Oylum.

Quest'ultima, sopraffatta dai sensi di colpa, andrà a trovare la sua ex amica in carcere, nella speranza di capire cosa sia accaduto tra lei e Tolga. Le guardie annunceranno la visita a Selin, ma quando la detenuta vedrà che si tratta di parlare con Oylum si rifiuterà di sostenere il colloquio e la lascerà in lacrime e tormentata dai dubbi.

Il grande gesto di Oylum per Tolga

Nelle prossime puntate di Tradimento, Oltan apprenderà dai medici che solo un rene potrebbe salvare la vita di Tolga. L'imprenditore giurerà a suo figlio che troverà quell'organo, a costo di rinunciare a tutto quello che possiede, ma non sarà così facile. Oltan sfrutterà tutte le sue conoscenze e offrirà tutto il suo denaro, ma non ci sarà nessun rene disponibile nell'arco di pochi giorni.

Dopo la visita in carcere da Selin, Oylum tornerà in ospedale e si siederà accanto a Oltan: "Donerò il mio rene", dirà la ragazza dopo aver fatto tutti gli accertamenti per la compatibilità. Oltan sarà commosso dal grande gesto di Oylum e la abbraccerà, ma eviterà di dirle il vero motivo che ha portato Tolga in fin di vita. L'uomo temerà che la ragazza possa tirarsi indietro se scoprisse che Tolga ha messo incinta sua cognata.

Oylum e Serra: un'amicizia distrutta dalla gelosia

Nelle puntate in onda in Italia, la grande amicizia tra Oylum e Serra è ormai distrutta. La gelosia e la rivalità hanno preso il sopravvento e adesso Oylum è diventata la nemica più odiata di Selin. Quest'ultima non sopporta di essere la seconda scelta di Tolga e non perde occasione per umiliare Oylum.

Dopo aver visto il video in cui Tolga e Kahraman si picchiavano per Oylum, Selin ha pensato di minacciare la sua ex amica. Oylum si trovava al parco con il suo bambino e Selin ha approfittato di qualche secondo di distrazione per far sparire la carrozzina dalla vista della giovane madre. quando Oylum è uscita dal chioschetto temendo che Can fosse stato di novo rapito, Selin le ha intimato di stare lontana da Tolga. Oylum le ha detto che è proprio suo marito ad insistere con lei e a quel punto Selin le ha rivelato di essere incinta per provocare ancora la sua gelosia.