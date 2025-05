Tolga troverà Selin fuori di sé e con un coltello in mano al suo ritorno a casa, nelle prossime puntate di Tradimento. "Dobbiamo toglierci la vita", urlerà la ragazza.

Le anticipazioni rivelano che Selin riterrà lei e Tolga responsabili della perdita della loro bambina e perderà completamente la ragione. Tolga sarà sconvolto dalla reazione della moglie, che alla fine si procurerà una grave ferita e verrà trasportata d’urgenza in ospedale.

L'ennesima tragedia per Tolga e Selin

Le anticipazioni di Tradimento annunciano momenti terribili per Tolga e Selin, che, dopo alti e bassi, ricominceranno da zero.

Il figlio di Oltan sarà convinto di dedicarsi interamente a Selin e le proporrà di adottare una bambina, visto che lei non potrà più diventare madre in modo naturale. Per la ragazza sarà l'inizio di una nuova speranza e accetterà con felicità la decisione del marito. Tolga e Selin faranno tutto il necessario e torneranno a casa con la loro bambina, pronti a scrivere un nuovo capitolo della loro vita. Serra e Oltan saranno entusiasti di conoscere la nuova nipotina, ma, all'improvviso, un'altra tragedia sconvolgerà la famiglia. Selin andrà al piano di sopra per prendere la bambina e la troverà priva di vita nella culla. Il trauma sarà troppo grande da sopportare per la giovane e suo marito. Selin terrà in braccio il corpo della sua bambina e non riuscirà a lasciarla andare.

Questo farà disperare Tolga, che si sentirà impotente di fronte a tanto dolore. I due coniugi vivranno la sofferenza uniti più che mai e Tolga starà accanto a Selin come mai accaduto prima, ma neanche questo basterà. La ragazza non vorrà vedere nessuno e non riuscirà a parlare neanche con Serra. Il suo comportamento inizierà a far preoccupare tutti, tanto che Tolga chiederà a Serra di non lasciare da sola sua sorella. Quando Ipek inviterà la sua amica a prendere un tè, però, Serra accetterà e metterà seriamente a rischio la vita di Selin.

La felicità sembrerà impossibile per Tolga e Selin

Nelle prossime puntate di Tradimento, Tolga rientrerà e troverà delle gocce di sangue che portano alla stanza di Selin.

Quando aprirà la porta, il ragazzo troverà la moglie con indosso una camicia da notte insanguinata e un coltello in mano. Completamente fuori di sé, Selin dirà a Tolga che non riesce a trovare un coltello che tagli davvero bene, cercando di ferirsi ai polsi. "Non so quale sia la vena giusta", continuerà a dire Selin a Tolga, che sarà terrorizzato e proverà inutilmente a calmarla. La ragazza non esiterà a colpire anche suo marito, che si ritroverà con un piccolo taglio sul collo e realizzerà la gravità della situazione. "Ho bisogno di farla finita", urlerà Selin, "Dobbiamo toglierci la vita". Tolga piangerà e proverà a fermarla. Dopo avergli detto che non riesce a ucciderlo, punterà il coltello contro di sé per ferirsi.

Tolga riuscirà a impedire il peggio, ma Selin sarà in gravi condizioni e sarà portata in ospedale.

La perdita della prima figlia per Selin

Nelle puntate andate in onda in Italia, Selin pensava di aver trovato finalmente la sua felicità accanto a Tolga. La ragazza ha salutato il marito, partito per un viaggio di lavoro, ma poco dopo ha iniziato a temere per la sua gravidanza. Non sentendo più i movimenti del feto, Selin è andata a fare un'ecografia e ha scoperto di aver perso sua figlia. La ragazza ha sofferto molto, ma ha potuto contare sull'aiuto di suo suocero e Serra. Oltan ha proposto a sua nuora di non dire nulla a Tolga dell'aborto e Selin ha accettato di seguire il suo consiglio.