Tarik riceverà le foto di Sezai con la sua amante poco dopo le nozze con Guzide, nelle prossime puntate di Tradimento.

Le anticipazioni rivelano che dopo il matrimonio, Sezai si recherà da Kudriye per dirle addio. Tra i due ci sarà un abbraccio che verrà immortalato dall'uomo pagato da Tarik e che darà l'idea che tra i due ci sia qualcosa di molto importante. Yenersoy sarà molto soddisfatto del lavoro del suo collaboratore e lo pagherà profumatamente.

Guzide e Sezai finalmente sposi

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Sezai e Guzide si sposeranno ma ad osservarli ci sarà una donna misteriosa.

Si tratta di Kadriye, l'amante di Sezai da trent'anni che assisterà con sofferenza al momento della promessa tra l'uomo e Guzide. Il matrimonio dei due protagonisti farà storcere il naso anche a Tarik che non sopporterà il fatto che Sezai abbia preso il suo posto. A peggiorare lo stato d'animo di Yenersoy sarà il trasferimento di Sezai alla villa di Guzide, la casa in cui lui ha vissuto per trent'anni con la famiglia che ormai ha perso. Tarik avrà un unico obiettivo: trovare qualcosa per screditare Sezai agli occhi di Guzide e per farlo pagherà un investigatore privato. Nel frattempo, a pochi giorni dal matrimonio, Sezai andrà a bussare alla porta di Kadriye per parlarle. La visita farà molto piacere alla donna, ma Sezai avrà intenzione di chiudere per sempre il loro rapporto.

"Finché sarò vivo continuerò a sostenerti", dirà Sezai, "Ma non possiamo più vederci". Kadriye non potrà trattenere le lacrime: "Per te è facile, vero?". Sezai le risponderà che non è facile ma è ciò che si deve fare.

L'addio di Sezai a Kadriye

Nelle prossime puntate di Tradimento, Sezai andrà da Kadriye per chiudere ogni rapporto con lei. "Non ho nessuno tranne te, non possiamo essere amici?", chiederà la donna disperata. Sezai sarà molto drastico e spiegherà che è necessario evitare ogni contatto perché il suo sogno con Guzide si è avverato e lui non vuole rovinarlo. Kadriye accompagnerà Sezai alla porta e i due continueranno a parlare per strada. Kadriye chiederà un ultimo abbraccio all'uomo che non potrà negarlo.

Questo momento di forte vicinanza sarà immortalato dall'investigatore pagato da Tarik e anche se si tratterà di un addio, le foto comunicheranno ben altro. Yenersoy riceverà le immagini e pagherà profumatamente il suo collaboratore per l'ottimo lavoro svolto. Nel frattempo, alla villa di Guzide arriveranno Oylum e Kahraman per trascorrere un momento di grande serenità in famiglia.

Kadriye sta per arrivare in città

Nelle puntate in onda in Italia, l'arrivo di Kadriye in città è stato già annunciato attraverso il giornale. La donna, infatti, è una ballerina di cabaret e quindi è molto conosciuta nell'ambiente. Per il momento Sezai e Guzide stanno portando avanti la loro relazione tra alti e bassi a causa dell'ingerenza di Ipek.

Quest'ultima ha confessato a Sezai di avere un problema mentale e sta facendo di tutto per portarlo via da Guzide. Ipek fa leva sulle sue sofferenze del passato sperando di impietosire Sezai e costringerlo a scegliere tra lei e Guzide. Per l'avvocato è un momento difficile, perché si sente diviso tra l'amore per sua figlia e il sogno di Guzide che per tutta la vita è sempre stata nei suoi pensieri.