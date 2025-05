Tolga correrà a Villa Dicleli per cercare Oylum nelle prossime puntate di Tradimento. "Mi hai salvato la vita", le dirà commosso.

Le anticipazioni rivelano che Tolga si presenterà da Oylum non appena scoprirà che è stata lei a donargli un rene. Tuttavia, Mualla interverrà e rovinerà il momento, rivelando a Oylum che Serra aspetta un figlio da lui.

Tolga rischierà di perdere la vita

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Selin proverà a togliere la vita a Tolga dopo aver saputo che Serra è incinta di lui. Il figlio di Oltan sarà in condizioni gravi e l'unica speranza per lui sarà un trapianto di rene.

Per l'imprenditore sarà impossibile trovare un donatore in pochi giorni, ma a salvare la situazione sarà Oylum, che donerà il suo rene a Tolga. La ragazza andrà contro tutti pur di sapere che il padre di suo figlio vivrà ancora, ma Oylum non conoscerà il motivo che ha spinto Selin a sparare a suo marito. Quando Serra diffonderà la notizia della gravidanza, Oylum sarà ricoverata e Oltan provvederà a farla rimuovere subito da tutti i media. Appena Tolga starà meglio andrà a trovare Selin in carcere per capire il motivo della sua rabbia contro di lui. "Hai messo incinta mia sorella", dirà la ragazza in lacrime a Tolga, che non riuscirà a spiegarsi come sia potuto accadere. Il ragazzo parlerà con Oltan di quanto gli ha detto Selin e giurerà di non aver mai sfiorato Serra.

Entrambi saranno d'accordo sul fatto che sicuramente Serra lo ha ingannato mentre Selin era in manicomio, approfittando dello stato di ebbrezza di Tolga.

L'umiliazione di Tolga da parte di Mualla

Nelle prossime puntate di Tradimento, Tolga scoprirà da Oltan che il rene ricevuto era di Oylum. Il ragazzo non potrà restare indifferente di fronte a un simile gesto d'amore e correrà a Villa Dicleli, incurante della sicurezza della signora Mualla. "Devo vedere Oylum", dirà Tolga, riuscendo a entrare in casa e a chiamare la ragazza. Oylum scenderà al piano di sotto e chiederà agli uomini della sicurezza di lasciare Tolga, che è stato appena operato. "Mi hai salvato la vita, non ti ringrazierò mai abbastanza", dirà il ragazzo a Oylum che farà appena in tempo a dirgli che la cosa importante è che stia bene.

Mualla arriverà di corsa per impedire ai due di intavolare una conversazione. La donna non esiterà ad accusare Tolga: "Non ha funzionato con Selin e ci hai provato la sorella minore?". Il ragazzo sarà profondamente imbarazzato e Oylum verrà a sapere che Tolga ha messo incinta Serra. Per la ragazza sarà una grossa delusione e Tolga non potrà smentire Mualla.

Kahraman e Guzide stanno tentando di scoraggiare Tolga

Nelle puntate in onda in Italia, Tolga sta facendo di tutto per rifarsi una vita con Oylum, ma lei lo ha respinto più volte. Le continue telefonate del ragazzo hanno fatto perdere la pazienza a Kahraman che gli ha detto di lasciare in pace Oylum, ma non è bastato. Tolga ha continuato a chiamare la sua amata e Guzide lo ha rimproverato.

"Questo non è amore", gli ha detto invitandolo a concentrarsi su Selin. Tolga è convinto che Oylum non voglia scappare con lui per paura, ma in realtà la ragazza sta iniziando a nutrire dei sentimenti importanti anche per Kahraman.