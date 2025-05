Zelis farà fuoco e colpirà sua madre Ilknur nella puntata di Tradimento in onda sabato 17 maggio: la donna sarà in fin di vita.

Le anticipazioni rivelano che dopo essere stata scoperta per l'agguato di Behram, Zelis si darà alla fuga ma sarà fermata da Mualla. Armata, la ragazza minaccerà la donna che non avrà paura di lei e la inviterà a sparare. Ilknur interverrà per impedire a sua figlia l'ennesimo reato, ma Zelis premerà il grilletto e la ridurrà in gravissime condizioni prima di darsi alla fuga.

Mualla faccia a faccia con l'assassina di suo figlio Behram

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che presto si scoprirà la verità sull'agguato di Behram ed emergerà che è stata Zelis ad architettare tutto. Mualla si metterà subito sulle tracce della ragazza che sembrerà sparita nel nulla, invece sarà nascosta nella stanza di Ilknur. Quest'ultima permetterà a sua figlia di restare con lei finché non si troverà una soluzione e la terrà chiusa a chiave in sua assenza. Mualla non potrà mai immaginare che la sua più grande nemica sia proprio nella sua villa e quindi Zelis sarà tranquilla per un po'. Ilknur userà il video dell'omicidio commesso da Tarik per ricattare il marito di sua nipote e costringerlo ad aiutare Zelis a fuggire all'estero.

Yenersoy chiamerà i suoi contatti e organizzerà la partenza della ragazza, ma i piani andranno diversamente. Zelis, infatti, si sveglierà in piena notte e per scappare si dirigerà in camera di Ensar per rubare la sua arma. Poco prima di uscire, però, la ragazza sarà fermata da Mualla che non le permetterà di scappare e inizierà ad insultarla. Zelis, stanca degli attacchi della donna, prenderà l'arma e gliela punterà contro. La ragazza sarà molto nervosa, ma Mualla non avrà paura di lei e la sfiderà a premere il grilletto. "Spara, se ci riesci", urlerà con disprezzo. Le urla arriveranno fino alla stanza di Ilknur che scenderà in fretta per capire cosa stia accadendo.

La fuga di Zelis e le gravi condizioni di Ilknur

Nella puntata di Tradimento in onda sabato 17 maggio, Ilknur si precipiterà in salotto per evitare che sua figlia commetta un altro reato. "Mamma, non interferire", dirà Zelis alla donna che non si farà da parte e tenterà con il suo corpo di coprire Mualla per impedire a sua figlia di sparare. Zelis, tuttavia, non potrà ignorare le provocazioni di Mualla e alla fine premerà il grilletto. Il proiettile colpirà al petto Ilknur che cadrà a terra priva di sensi, sotto gli occhi disperati di sua figlia. Zelis, in preda al panico, resterà a guardare sua madre in per un po', mentre Mualla tenterà di soccorrerla. Quando arriveranno i collaboratori dei Dicleli per chiamare l'ambulanza, Zelis approfitterà del trambusto per darsi alla fuga.

Le condizioni di Ilknur appariranno sin da subito disperate e la donna lotterà tra la vita e la morte in ospedale.

Il cambiamento in negativo di Zelis

Zelis è uno dei personaggi che più hanno stupito per il cambiamento negativo nel corso delle puntate. Nella prima stagione, infatti, la ragazza si era presentata come una persona onesta e vittima dell'avidità della sua famiglia. Zelis aveva preso le distanze da Ilknur e Yesim e aveva giurato a Ozan amore e fedeltà. Con il passare del tempo, però, Zelis si è rivelata una persona totalmente diversa da quella che sembrava. La ragazza si è già macchiata di diversi reati: ha lavorato come corriere clandestino, ha rubato un diamante a Oltan e ha ordinato l'omicidio di Behram. Inoltre, Zelis ha mentito a Ozan sulla sua infedeltà e ha spinto il ragazzo a tradire l'azienda per cui lavorava con lo scopo di ottenere un guadagno che le permettesse una vita agiata.