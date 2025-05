Celal mostrerà a Mualla il video in cui Oylum paga il sicario nella puntata di Tradimento di giovedì 15 maggio e la donna andrà su tutte le furie.

Le anticipazioni rivelano che Mualla non dirà nulla a sua nuora ma ordinerà ai suoi uomini di rapirla e portarla in un luogo segreto. Quando Kahraman tornerà alla villa e non troverà più Oylum, Can e Mualla, sarà molto preoccupato. Uno dei servitori spiegherà che Mualla ha detto che dovevano tornare tutti a Istanbul.

La grande festa in onore di Can

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Oylum si recherà a Diyarkabir per la festa in onore di Can.

La ragazza e suo figlio saranno accolti nel migliore dei modi e tutti i Dicleli saranno riuniti per condividere l'arrivo di un piccolo erede. Mentre tutti saranno seduti a tavola, Celal non potrà fare a meno di ripensare al video in cui Oylum pagava il sicario di Behram. Il braccio destro di Mualla non riuscirà a vedere la sua signora in compagnia della presunta omicida di suo figlio e per questo romperà la promessa fatta a Kahraman. Alla fine della festa, il cugino di Behram dovrà assentarsi per un paio d'ore e saluterà Oylum che lo rassicurerà sul fatto che lei e Can sono molto sereni. Celal approfitterà del momento per chiedere a Mualla di poterle parlare in privato. L'uomo sarà molto chiaro: "Abbiamo trovato la persona che ha ordinato di sparare a Behram".

Mualla gli chiederà subito di sapere di chi si tratta e lui le mostrerà il video.

La notizia che sconvolgerà Mualla

Nella puntata di Tradimento in onda giovedì 15 maggio, Mualla sarà sconvolta nel vedere Oylum pagare il sicario di Behram e prenderà subito provvedimenti. Senza neanche parlare con sua nuora, Mualla ordinerà ai suoi uomini di rapire Oylum e portarla in un luogo isolato. La ragazza sarà disperata perché non riuscirà a capire cosa stia succedendo, ma nessuno le darà una risposta. Poco dopo, Kahraman rientrerà alla villa e capirà che è successo qualcosa perché Oylum non sarà a casa. Uno dei servitori spiegherà che Mualla ha detto che dovevano tornare in fretta a Istanbul, ma la notizia stupirà anche Nazan che dirà a Kahraman di non sapere niente della partenza improvvisa della zia.

La caccia al sicario di Behram

Nelle puntate precedenti, Mualla ha ordinato ai suoi uomini di indagare su chi avesse sparato a Behram. I collaboratori dei Dicleli hanno trovato il sicario ma quest'ultimo è morto prima di rivelare il nome del mandante. A quel punto Kahraman ha chiesto a Celal di informarsi sulla vita del sicario e recuperare qualunque indizio. Il lavoro di Celal ha portato a un video che mostra chiaramente in volto chi ha dato il denaro al sicario: Oylum. Kahraman ha taciuto per proteggere la ragazza e ha chiesto a Celal di non parlare con Mualla perché lo avrebbe fatto lui. Celal ha obbedito, anche perché non sapeva chi fosse la ragazza del video. Quando l'uomo ha capito che si trattava della nuova di Mualla, però, si è sentito in colpa nei suoi confronti e ha parlato.