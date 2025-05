Nelle puntate di Tradimento della seconda stagione, Ilknur rischierà di morire per mano della figlia Zelis, nel tentativo di proteggerla dalla furia di Mualla. Yesim invece costringerà Tarik Yenersoy a sposarla.

Ilknur costringe Tarik ad aiutare sua figlia Zelis

Ben presto, verrà alla luce che è stata Zelis a commissionare l’omicidio di Behram, per non fargli svelare a Ozan di averlo tradito con un cliente. Inizialmente, Kahraman vedrà un video in cui Oylum consegnerà del denaro al sicario che ha ferito Behram. Messa alle strette dalla suocera Mualla, la ragazza le dirà di aver incontrato l’assassino del marito per saldare un debito del fratello Ozan.

In un flashback, emergerà che era stata Zelis a inviare un messaggio a Oylum, dal cellulare del marito Ozan per incastrarla.

Dopo aver messo fine al suo matrimonio, Zelis si rifugerà a casa di Mualla con l’aiuto della madre Ilknur. A quel punto, quest’ultima farà vedere a Tarik il filmato in cui ha ucciso un suo complice e registrato da Yesim e gli chiederà di aiutare sua figlia a fuggire. Per non essere denunciato, l’avvocato accetterà di preparare un passaporto falso alla ragazza.

Ilknur operata d’urgenza, Zelis fugge

Tuttavia, stanca di aspettare, Zelis cercherà di abbandonare il paese nel corso della notte, dopo aver sottratto l’arma a uno scagnozzo di Mualla. La sua fuga sarà interrotta dalla signora Dicleli, che le punterà contro la sua pistola.

Ilknur verrà ferita in pieno petto, quando farà da scudo con il proprio corpo alla figlia. Dopo aver sparato alla madre, che verrà operata d’urgenza, la ragazza farà perdere le sue tracce.

Yesim continua a ricattare Tarik anche dopo il loro matrimonio

Intanto, Yesim costringerà Tarik a sposarla, sempre per non finire in carcere con l’accusa di essersi sbarazzato di un suo complice. L’avvocato studierà un piano, per impossessarsi delle chiavi della cassetta di sicurezza contenente il filmato incriminato, appena la sua compagna gli dirà di averle consegnate a Guzide. Per raggiungere il suo obiettivo, Tarik non si presenterà all’altare il giorno delle sue nozze. Ad averla vinta però sarà Yesim, rivelando a Tarik che in realtà il video in grado di incastrarlo si trova in un altro posto.

L’uomo quindi sarà costretto a sposare Yesim: tra gli invitati ci saranno anche Guzide in qualità di testimone, Umit, Ozan e la figlia Oyku. In seguito, Yesim continuerà a ricattare Tarik: questa volta gli chiederà dei soldi per aprire un suo ristorante.

Riepilogo riguardante il ferimento di Behram

Dopo il rapimento del figlio di Oylum, Behram è stato ferito al petto. Le sue condizioni si sono aggravate, infatti è entrato in coma pur essendo stato sottoposto a un'operazione delicata. A quel punto, sono partite le indagini della madre Mualla e del nipote Kahraman, per scoprire chi ha sparato a Behram.