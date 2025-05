Le trame della seconda stagione di Tradimento raccontano che Tolga assolderà alcuni uomini per aiutarlo a liberare Oylum da villa Decleli. L'uomo andrà incontro a una brutta sorpresa quando l'ex fidanzata gli chiederà di lasciarla in pace.

Selin ha accusato Oylum di essere l'amante di Tolga

Selin, abortita la bambina che attendeva da Tolga, cadrà in una spirale di follia. Oltan consiglierà alla nuora di fingere di essere ancora incinta fin quando Tolga non scoprirà la verità. Il ragazzo fuori controllo darà vita a una violenta lite con Selin, che cadrà rovinosamente per le scale.

Serra accuserà il cognato di aver provocato l'incidente della sorella, portando al suo arresto.

Selin, una volta uscita dal coma, scagionerà Tolga pur ricordando chiaramente cos'era successo il giorno della sua caduta. Nonostante questo, l'uomo deciderà di divorziare, innescando la rabbia della moglie. Quest'ultima accuserà Oylum di essere l'amante di Tolga in diretta televisiva. Le dichiarazioni faranno precipitare ancor di più la situazione tra i due.

Oylum spezza il cuore di Tolga

Selin arriverà a picchiarsi da sola per accusare Tolga di percosse. L'uomo si dichiarerà innocente per poi concentrare la sua attenzione su Oylum, trattenuta come una prigioniera in casa di Mualla. Tolga sospetterà che la signora Decleli stia tenendo in vita Behram per tenere Oylum e il piccolo Can ancorati a sé.

L'uomo sarà all'oscuro che il ragazzo è stato sepolto in gran segreto da alcuni scagnozzi di Mualla.

Fatto sta che Tolga assolderà alcuni uomini armati per introdursi a casa Decleli e liberare Oylum. Ma il piano non darà l'esito sperato: Oylum inviterà Tolga ad andarsene e lasciarla in pace quando se lo ritroverà davanti. L'imprenditore, ferito dalle parole, sparerà alcuni colpi di pistola in aria per dimostrare alla ballerina di stare facendo sul serio. Nonostante questo, Oylum rimarrà ferma nella sua decisione, spezzando il cuore di Tolga che non avrà altra scelta che quella di andare via.

Sezai ha minacciato Tarik

Nelle attuali puntate italiane di Tradimento, Ipek è riuscita a far credere che Guzide abbia cercato di corrompere un giudice.

La protagonista ha pensato che dietro all'attacco si nascondesse la mano di Tarik. Sezai non ha esitato a minacciare l'avvocato per difendere Guzide. Allo stesso tempo, Tarik ha dovuto difendersi da Yesim, che è tornata a ricattarlo. L'uomo ha scoperto che la compagna ha nascosto un filmato capace di incastrarlo per omicidio in una cassetta di sicurezza.

Guzide, invece, è stata invitata nel programma televisivo, che qualche giorno prima l'aveva accusata di corruzione. La donna ha preteso le scuse da parte della conduttrice.