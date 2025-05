Ilknur andrà a trovare Zelis in carcere e non potrà trattenere le lacrime nella puntata di Tradimento di venerdì 23 maggio: "Come siamo arrivate a questo punto?", chiederà.

Le anticipazioni rivelano che Zelis incolperà sua madre per averla spinta a rubare per saldare i suoi debiti. Subito dopo, però, la ragazza chiederà a Ilknur di darle dei soldi per comprare del cibo diverso da quello previsto per i detenuti. Nel frattempo, Oylum andrà a trovare Selin in ospedale e le lascerà un mazzo di fiori.

La fine per Ozan e Zelis

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Ozan metterà fine al suo matrimonio con Zelis dopo la sua visita in carcere.

Tra i due coniugi ci sarà uno scontro verbale che non lascerà spazio a nessuna speranza di riconciliazione. Zelis accuserà Ozan di essere un perdente e lui le dirà che ha già chiesto il divorzio. Uscendo dal carcere, Ozan incontrerà Ilknur e la tensione sarà ancora molto alta. "Zelis non è una donna cattiva" dirà Ilknur, "Lei aveva un cuore d'oro ma ha incontrato persone cattive". Ozan si sentirà tirato in causa e rifiuterà di ascoltare sua suocera: "Ero pazzo di Zelis", dirà, "Ho fatto di tutto per lei". Ilknur, mortificata, chiederà a Ozan di aiutare sua moglie: "Almeno procurale un avvocato". Il ragazzo, però, spiegherà di aver già chiesto il divorzio e i problemi di Zelis non lo riguardano più.

Ilknur andrà da sua figlia e avrà un colloquio con lei. La donna proverà a fare forza a Zelis, consapevole che resterà in carcere per molto tempo. "Come siamo arrivate a questo punto?", chiederà Ilknur in lacrime, "Perché l'hai fatto?". Zelis non risparmierà qualche frecciatina a sua madre, spiegando che ha iniziato a rubare per pagare i suoi debiti e poi tutto è andato a degenerare a causa di Behram.

Zelis in difficoltà in carcere, Ilknur non riuscirà ad aiutarla

Nella puntata di Tradimento in onda venerdì 23 maggio, Zelis incolperà sua madre per averla spinta a svolgere il lavoro da corriere. Dopo un momento di attrito, però, la ragazza tornerà a raccontare a Ilknur di come si trova in carcere e le chiederà dei soldi per comprare del cibo, visto che non riesce a mangiare quello che le viene dato.

Ilknur non avrà abbastanza soldi per Zelis e questo la farà sentire in colpa. Nel frattempo, Oylum andrà a trovare Selin in ospedale. Le condizioni della ragazza saranno ancora critiche e le due amiche non potranno parlarsi, ma Oylum lascerà un mazzo di fiori a Selin prima di andare via in lacrime.

Zelis ha ordinato di eliminare Behram

Nelle puntate precedenti è emersa la verità sull'agguato a Behram: è stata Zelis. Dopo un primo momento di confusione in cui Mualla ha attribuito a Oylum il grave reato di tentato omicidio, tutto si è chiarito. La ragazza ha parlato con Ozan e insieme hanno ricostruito come sono andate davvero le cose. Si è scoperto che Zelis ha fatto in modo che Ozan e Oylum venissero incolpati per l'agguato.

La figlia di Ilknur ha mandato a Oylum un messaggio dal telefono di Ozan chiedendole di saldare un debito per lui. La ragazza, ingenuamente, è andata a consegnare il denaro, non sapendo di avere di fronte il sicario di suo marito. Quando Mualla si è trovata di fronte a Zelis ha resistito alla tentazione di farsi giustizia da sola e alla fine ha fatto arrestare la ragazza.