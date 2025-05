Nuovi e inaspettati colpi di scena attendono i telespettatori di Tradimento. Nei prossimi episodi emergeranno rivelazioni significative che porteranno alla risoluzione del giallo che ha aperto la seconda stagione della serie. Il pubblico italiano scoprirà chi è il mandante dell'attentato che ha ridotto Behram in stato vegetativo. In modo del tutto inaspettato, si apprenderà che la colpevole è Zeliş Gülsoy, la quale ha coinvolto Oylum nel suo piano di vendetta contro il cognato.

Anticipazioni Tradimento: un video incastra Oylum

La trama di Tradimento entrerà nel vivo nel momento in cui Kahraman vedrà un filmato che mostra Oylum Yenersoy mentre consegna del denaro al killer che ha sparato a Behram.

Sconcertato di fronte alla scena vista, ed escludendo l'ipotesi che si tratti della verità, l'uomo preferirà non riferire ciò che ha visto alla zia Mualla, finché non avrà la certezza della responsabilità di Oylum. Tuttavia, questa scoperta non resterà a lungo nascosta e anche la madre di Behram scoprirà, grazie a un investigatore privato, ciò che il nipote le ha nascosto. Di conseguenza, la donna si infurierà e inveirà contro la nuora, accusandola dell’attentato al figlio. Poi sequestrerà la giovane e la rinchiuderà in una casa di sua proprietà. Il suo intento sarà quello di costringere la ragazza ad ammettere la sua responsabilità nell'attentato. La vicenda andrà incontro a una svolta quando Kahraman e Nazan arriveranno sul posto e mostreranno a un'incredula Oylum il video incriminante.

Zeliş è la vera mandante dell'attentato a Behram

Nei prossimi episodi di Tradimento, Oylum vedrà il video che la incastra per l'attentato al marito Behram e inizierà a difendersi, dicendo che si tratta di un errore. Infatti, la giovane sosterrà che in realtà ha incontrato il sicario senza sapere chi fosse, soltanto per richiesta di Ozan che le aveva chiesto di consegnare all'uomo il denaro per estinguere un debito. Successivamente emergerà la verità, ossia che il figlio di Guzide non è il vero mandante dell'attentato. È stata Zeliş ad aver mandato il messaggio a Oylum dal cellulare del marito fingendosi lui e chiedendo di portare i soldi al sicario. Tutto per incastrare la cognata e allontanare da sé i sospetti.

Quando Mualla scoprirà che la cugina di Yesim è la mandante dell'attentato al figlio, si metterà alla ricerca della giovane che, nel frattempo, ha chiesto il divorzio a Ozan e ha fatto perdere le sue tracce.

Programmazione Tradimento: raddoppio in prima serata

Cambio di programmazione in arrivo per Tradimento, che nella seconda settimana di maggio raddoppierà il suo appuntamento in prima serata. Secondo quanto riportato sulla guida tv ufficiale di Mediaset, la serie turca andrà in onda in prime time martedì 6 e venerdì 9 maggio. La programmazione è temporanea e non è detto che il raddoppio si ripeta nella settimana successiva.