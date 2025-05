Sezai scoprirà il vero volto di Ipek nelle puntate della seconda stagione di Tradimento. Grazie a Yesim, verrà a conoscenza del fatto che la ragazza ha tentato di sbarazzarsi di Guzide Özgüder, tentando di investirla con l'auto.

Sezai chiede a Guzide di sposarlo

Sezai rimarrà deluso da Ipek, colpevole di avergli nascosto l’acquisto di una seconda vettura. La ragazza non accetta la sua relazione con Guzide, convinta che sia la responsabile della morte di sua madre, Sema. Ipek riuscirà a farsi perdonare dal padre rivelandogli di soffrire di alcuni disturbi psicologici e di aver smesso di prendere le medicine da quando è tornata a Istanbul.

Appena Ipek si mostrerà pentita del suo atteggiamento, Sezai darà una svolta alla sua relazione con Guzide chiedendole di sposarlo.

Prima di ricevere la proposta di matrimonio, Guzide verrà salvata da una donna mentre rischierà di essere investita da un’auto.

Ipek messa alle strette dal padre, Numan in gravi condizioni

Sezai verrà invitato da Yesim a recarsi a casa di una donna. Lì conoscerà la proprietaria di un’azienda specializzata nel settore della vigilanza. Sezai rimarrà sconvolto guardando un video: scoprirà che sua figlia Ipek ha cercato di far fuori Guzide qualche giorno prima, tentando di investirla con la sua auto. Dopo aver chiesto a Yesim di non rivelare a Guzide chi si cela dietro il tentato attentato, l’uomo affronterà la figlia.

Messa alle strette, la ragazza accuserà il padre di non aver mai amato davvero la madre, perché non ha mai dimenticato Guzide. Ipek lancerà un ultimatum a Sezai: dovrà scegliere tra lei e Guzide. A seguito del ricatto della figlia, Sezai apprenderà che il suo amico Numan è ricoverato in ospedale in condizioni critiche, dopo essere stato colpito da un grave malore. Prima di partire per Avanos, l’avvocato chiederà a Guzide di non accompagnarlo, suscitando i sospetti della donna, che vorrà capire il motivo della sua improvvisa freddezza.

Guzide è stata accusata di corruzione a causa di Ipek

Ipek ha danneggiato la reputazione di Guzide, accusandola pubblicamente di corruzione nei confronti di un collega.

Un attore di nome Bilal ha fatto credere a Guzide che un giudice gli avesse promesso di fargli vincere una causa di eredità in cambio di denaro. L'attore ha registrato la conversazione con Guzide e Ipek l'ha manipolata per far sembrare che Guzide avesse richiesto due tangenti da un milione ciascuna. Non appena Azra ha consegnato il video al giornalista Rustu, Yesim ha cercato di mettere in guardia Guzide, ma è stato troppo tardi: la registrazione è finita online.