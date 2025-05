Kahraman consegnerà a Mualla le lettere mai lette di sua madre nelle prossime puntate di Tradimento: "Mi hai mentito", dirà deluso alla donna che si sentirà offesa e gli risponderà a tono: "Non sono più tua zia".

Le anticipazioni rivelano che Mualla spiegherà a Kahraman la sua sofferenza quando ha scoperto che so marito aveva due mogli e chiederà comprensione. Il ragazzo, però, non potrà ignorare che sua madre lo ha cercato per anni supplicando attraverso le lettere di vederlo, ma Mualla ha rispedito tutto al mittente.

In città arriva Kadriye, ballerina e madre biologica di Kahraman

Le anticipazioni di Tradimento annunciano che presto arriverà Kadriye, un nuovo personaggio che farà molto discutere. Oltre ad essere la vera madre di Kahraman, infatti, la ex ballerina di cabaret è anche stata l'amante di Sezai per trent'anni. Il suo arrivo è già stato annunciato nelle puntate in onda, attraverso l'articolo di un giornale che parla di un suo spettacolo e che Kahraman ha ritagliato. Nelle prossime puntate, Kadriye tornerà in città e dopo essersi stabilita andrà a trovare Kahraman all'hotel che gestisce. La donna avrà molto coraggio e si presenterà come sua madre, ma Kahraman sarà così arrabbiato con lei che la manderà via, chiedendole di non farsi più vedere.

Kadriye si sentirà umiliata e sconfitta, ma potrà contare sull'aiuto di Sezai che non solo la farà rialzare, ma deciderà di parlare con Kahraman. Il compagno di Guzide farà capire al ragazzo che Kadriye meriterebbe una possibilità con lui, soprattutto perché quello che Mualla gli ha raccontato non è come sono andate realmente le cose. Nel frattempo, Mualla spiegherà a Nazan la storia di Kahraman: "Mio marito aveva due mogli", dirà la donna. La signora Dicleli racconterà a sua nipote che Kahraman è il figlio di Kadriye, l'altra moglie di suo marito e che è stato abbandonato poco dopo la nascita. Mualla spiegherà che ha salvato Kahraman dall'orfanotrofio e lo ha affidato a sua sorella, dandogli una famiglia.

L'abbraccio di Kahraman e sua madre dopo molti anni

Nelle prossime puntate di Tradimento, Sezai convincerà Kahraman ad andare da sua madre e il ragazzo accetterà. Kahraman abbraccerà per la prima volta sua madre e capirà anche di non essere mai stato abbandonato. Kadriye gli spiegherà che Mualla lo ha strappato dalle sue braccia e non le ha mai più permesso di vederlo. A riprova della sua versione, Kadriye consegnerà a Kahraman un pacco di lettere che lei ha inviato a Mualla negli anni e che le sono tornate sempre puntualmente indietro. Kahraman vedrà che in quelle righe sua madre supplicava Mualla di poter riabbracciare suo figlio. Il ragazzo andrà da Oylum e le racconterà tutto quello che ha scoperto, senza nascondere il profondo dolore provato negli anni.

Kahraman consegnerà a Mualla le lettere, in preda alla rabbia e alla delusione: "Mi hai mentito, perché mi hai nascosto tutto?". Mualla, in lacrime, volterà le spalle a Kahraman e gli dirà: "Non sono più tua zia". La donna inizierà a spiegare che nessuno si è mai messo nei suoi panni e racconterà l'umiliazione subita a causa dell'infedeltà di suo marito.

Mualla è l'unico punto di riferimento per Kahraman

Nelle puntate in onda in Italia, Kahraman e Oylum sono sempre più vicini. A consolidare il loro legame è stato il rapimento di Can e Oylum da parte di alcuni fanatici. Kahraman ha salvato la vita alla sua amata che ormai ha capito di non poter fare a meno di lui. Mualla spera che la ragazza ricambi i sentimenti di Kahraman, perché non vuole separarsi da Can che considera l'unico erede dei Dicleli.

Kahraman considera Mualla la donna più importante della sua vita, i suoi genitori adottivi sono morti molti anni fa e crede che la sua vera madre lo abbia abbandonato quando era ancora in fasce. Mualla è l'unico punto di riferimento per Kahraman che per lei è disposto a tutto.