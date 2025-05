Al centro della storyline di Tradimento nelle prossime puntate ci sarà Selin che, furiosa con il marito Tolga, gli sparerà e subito dopo verrà arrestata. Stando alle anticipazioni turche, sarà Serra a spingere la sorella a compiere un simile gesto.

Anticipazioni Tradimento: Serra rivela di essere incinta

Nei prossimi episodi della seconda stagione di Tradimento Serra rivelerà a Oltan di aspettare un figlio da Tolga. L'imprenditore sarà furibondo e temerà lo scoppio di uno scandalo. Perciò, chiederà alla ragazza di interrompere la gravidanza. Quest'ultima, tuttavia, non sarà disposta ad accettare senza ricevere qualcosa in cambio e pretenderà 30 milioni di dollari per abortire.

L'uomo si rifiuterà di corrisponderle una simile cifra e le offrirà 5 milioni. I due si accorderanno e Oltan penserà che la questione sia archiviata. Non sospetta minimamente che Serra stia per rovinare la vita di Tolga. Infatti, la ragazza incontrerà Selin e tra le due scoppierà una furiosa lite. La situazione precipiterà e la giovane svelerà alla sorella di essere incinta di suo marito.

La polizia arresta Selin per il tentato omicidio di Tolga

Serra, dunque, rivelerà a Selin di aspettare un bambino e che il padre è Tolga. La sconvolgente rivelazione sarà un duro colpo per la giovane che rimarrà impietrita di fronte alle parole della sorella. Dopo aver realizzato quanto sentito, Selin, in preda alla rabbia, prima inveirà contro la ragazza, poi se ne andrà con un obiettivo ben preciso.

La giovane si precipiterà nell'ufficio di Tolga e uscirà dalla tasca una pistola. Senza pensarci due volte, la punterà contro il marito e gli sparerà tre colpi in pieno petto. Gli impiegati chiameranno la polizia che arriverà sul posto e troverà Selin mentre sta tentando di uccidersi. La pistola, però, sarà ormai scarica, e il suo tentativo sarà vano. "Lei è in arresto per tentato omicidio", le diranno i poliziotti. La ragazza verrà poco dopo portata in commissariato mentre Tolga, in fin di vita, sarà trasportato d'urgenza in ospedale.

Stop doppio appuntamento: martedì nessun episodio di Tradimento in prime time

A differenza di quanto accaduto nella seconda settimana di maggio (in onda in prima serata martedì 6 e venerdì 9), nella settimana successiva Tradimento non avrà il doppio appuntamento in prime time.

Nello specifico, la serie che ha come protagonista Vahide Percin andrà in onda in prima serata soltanto venerdì 16 maggio. Martedì 13, al posto della dizi turca, verrà trasmessa la terza puntata della fiction Maria Corleone 2. La programmazione è stata confermata dalla guida tv ufficiale di Mediaset.