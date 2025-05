Oylum andrà a trovare Selin in ospedale nelle prossime puntate di Tradimento e temerà per la sua salute. "Ti prego, guarisci. Resta in vita", dirà in lacrime.

Le anticipazioni rivelano che non appena saprà che Selin è in gravi condizioni, si presenterà in ospedale con un mazzo di fiori. Anche se la loro amicizia è finita da tempo, Oylum non riuscirà a dimenticare l’affetto che ha sempre provato per Selin.

Selin grave, Tolga in carcere

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Tolga scoprirà che Selin ha finto la gravidanza e la manderà via di casa.

Tra i due ci sarà uno scontro molto duro, che terminerà in tragedia. Selin scivolerà dalle scale e batterà la testa. Tolga finirà in carcere con l'accusa di tentato omicidio, perché Serra lo accuserà di aver spinto la sorella. Oylum, ignara di tutto, si troverà a casa di Mualla con Kahraman quando vedrà al telegiornale la notizia dell'arresto di Tolga, e verrà a sapere anche che Selin è in gravi condizioni in ospedale. Mualla non risparmierà i suoi commenti e si augurerà che Tolga sconti la sua pena fino in fondo. La suocera di Oylum difenderà le ragioni di Selin, sperando che la ragazza possa riprendersi al più presto e ottenere giustizia. Oylum sarà scossa dalla notizia e sarà preoccupata soprattutto per la salute di Selin, che, dopo l'emorragia cerebrale, sarà in coma e in terapia intensiva.

Serra e Oltan non si accorgeranno della visita di Oylum

Nelle prossime puntate di Tradimento, Oylum si recherà in ospedale da Selin con un mazzo di fiori. Arriverà in reparto e potrà guardare la sua amica solo attraverso un vetro. Oylum scoppierà a piangere vedendo Selin intubata e priva di conoscenza: "Guarisci, per favore resta in vita". Dopo essere stata qualche minuto in ospedale, Oylum lascerà il mazzo di fiori davanti alla stanza di Selin e andrà via. Poco dopo, arriverà Serra, che si domanderà chi possa aver fatto visita a sua sorella e parlerà con Oltan. La ragazza spiegherà che le condizioni di Selin sono stabili, ma non gli darà molte attenzioni perché sarà certa che tutto sia accaduto per colpa di Tolga.

Oylum e Selin: amiche nemiche

Nelle puntate in onda in Italia, la grande amicizia tra Oylum e Selin è ormai distrutta a causa dell'amore in comune per Tolga. Selin è ancora molto gelosa di Oylum e, per questo, non può più esserle amica. In passato, però, Oylum e Selin erano come sorelle, vivevano insieme e condividevano tutto. Nessuna delle due avrebbe mai immaginato una tale distanza tra loro, ma adesso la situazione sembra irrisolvibile. Oylum continua a essere tra i pensieri di Tolga e Selin non può sopportare l'idea che il suo matrimonio vada in fumo. Tra le due ragazze c'è stato un duro scontro nei giorni scorsi: Selin ha intimato a Oylum di stare lontana da suo marito e lei le ha detto che è Tolga a cercarla.