Serra si fingerà Oylum e sedurrà Tolga ubriaco nelle prossime puntate di Tradimento trascorrendo una notte di passione con lui.

Le anticipazioni rivelano che Tolga alzerà il gomito per superare il momento terribile che sta vivendo a causa del ricovero di Selin.

Serra approfitterà della situazione per entrare nel suo letto e al risveglio si comporterà come se nulla fosse accaduto.

Tolga non ricorderà nulla a causa del troppo alcol assunto.

Il triste destino di Tolga e Selin come genitori

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Tolga cercherà davvero di essere un buon marito per Selin.

Dopo averne passate tante, il figlio di Oltan tornerà a casa da sua moglie e le proporrà di adottare una bambina e provare ad essere una famiglia felice.

Selin accetterà con gioia e con Tolga sbrigherà tutte le pratiche necessarie per costruire la famiglia che sognava. Tolga e Selin torneranno a casa con la loro bambina, ma a poche ore dall'affido succederà una tragedia. Selin, infatti, troverà la bambina priva di vita nella culla.

Il trauma sarà pesantissimo, anche perché la ragazza ha già dovuto subire un aborto e questo minerà la sua salute mentale. Selin si farà trovare da Tolga con un coltello, pronta mettere fine alla sua vita.

Lui si ferirà nel tentativo di disarmare sua moglie e chiamerà un'ambulanza.

Le condizioni di Selin saranno preoccupanti, tanto che si renderà necessario il ricovero in una clinica psichiatrica.

In questi terribili momenti Tolga potrà contare sulla vicinanza di suo padre Oltan, ma anche su Serra, che non lo lascerà neanche un attimo da solo. Quella che potrebbe sembrare la semplice premura di una cognata, però, si rivelerà tutt'altro.

La notte di Serra e Tolga

Nelle prossime puntate di Tradimento, Serra approfitterà del ricovero di Selin per avvicinarsi molto a Tolga. Quest'ultimo, distrutto dalla perdita della bambina e dalla follia di sua moglie, si rifugerà nell'alcol. Tolga tornerà a casa con Serra e dopo qualche bicchiere di troppo si sfogherà con lei. "Bevo così non mi sento in colpa", dirà, "E non mi sento una persona terribile".

Serra lo farà parlare il più possibile e dopo aver bevuto ancora, Tolga si trascinerà in camera da letto. Il ragazzo sarà evidentemente ubriaco perché non riuscirà a reggersi in piedi e Serra metterà in atto il suo piano. La sorella di Selin aspetterà che Tolga si addormenti per entrare nella sua stanza e sdraiarsi accanto a lui. Serra darà un bacio a suo cognato che nel dormiveglia e soprattutto abbagliato dall'alcol penserà di essere in compagnia di Oylum. Serra gli confermerà di essere Oylum e i due si lasceranno andare a una notte di passione.

Quando Tolga si sveglierà non ricorderà nulla e penserà di aver sognato la sua amata. Serra si comporterà con lui come se nulla fosse accaduto e gli racconterà che la sera precedente entrambi hanno alzato il gomito per poi andare a dormire.

Serra per il momento è solo una sorella invadente e ambiziosa

Nelle puntate in onda in Italia, tra Serra e Tolga non corre buon sangue. La sorella di Selin è sempre invadente con le sue richieste di regali. La ragazza, inoltre, sta facendo di tutto affinché Tolga e Selin non si lascino per non rischiare di tornare alla vita semplice di prima.

Serra è molto ambiziosa, ma nessuno immagina quello che arriverà a fare. Tolga non sopporta l'ingerenza di Serra, ma per il quieto vivere la accontenta spesso, peggiorando la situazione. Selin si fida molto di sua sorella e spesso ascolta i suoi consigli per tentare di legare a sé Tolga.

Serra ha appena consigliato a Selin di dire a Tolga che è incinta pur di non farsi lasciare. Lei ha ascoltato il suggerimento di sua sorella, ma Tolga non ha avuto la reazione che si aspettava e l'ha accusata di averlo ingannato.