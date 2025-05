Oylum umilierà Tolga accettando di sposare Kahraman davanti a lui nella puntata di Tradimento in onda venerdì 6 giugno.

Le anticipazioni rivelano che Kahraman organizzerà una cena romantica per proporre a Oylum di sposarlo. L'atmosfera sarà interrotta dall'arrivo di Tolga che per l'ennesima volta pregherà la ragazza di tornare con lui. Oylum, però, sarà drastica e dopo avergli detto che non lo ama più, girerà le spalle e andrà da Kahraman per indossare l'anello di fidanzamento.

Il sentimento appena nato di Oylum per Kahraman

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Oylum si renderà conto di provare dei sentimenti per Kahraman.

I dubbi della ragazzi scioglieranno quando temerà di aver perso per sempre il cugino di Behram. Oylum correrà in ospedale quando la avvertiranno di un incidente e per un errore del medico apprenderà che Kahraman è morto. Per lei il dolore sarà molto forte e quando vedrà Kahraman sano e salvo di fronte a lei lo abbraccerà in lacrime. Ad accorgersi dei sentimenti appena nati saranno anche Mualla e Nazan che vedranno Oylum e Kahraman molto vicini in ospedale. Per la signora Dicleli sembrerà arrivato il momento di pensare a un nuovo matrimonio in famiglia e anche Kahraman si convincerà a fare il grande passo donando un anello a Oylum. Il ragazzo preparerà tutto nei minimi dettagli e telefonerà a Oylum dandole appuntamento a cena, senza dirle che di lì a poco le avrebbe fatto la richiesta di matrimonio.

Kahraman andrà a prendere Oylum e la porterà in un posto speciale riservato solo a loro. Ad accogliere la coppia ci sarà un gruppo di musicisti che renderà tutto ancora più romantico. Kahraman non aspetterà molto tempo e mostrerà subito l'anello a Oylum che resterà senza parole. "Mi vuoi sposare?" chiederà il ragazzo.

Oylum senza parole di fronte alla dichiarazione di Kahraman

Nella puntata di Tradimento in onda venerdì 6 giugno, Oylum spiegherà a Kahraman che lei è ancora sposata con Behram e Mualla certamente non approverebbe il loro fidanzamento. A quel punto, il ragazzo rassicurerà Oylum mostrandole un documento da firmare e che metterebbe subito fine al suo matrimonio con Behram. Poco prima della risposta di Oylum, però, succederà qualcosa di inaspettato: Tolga comparirà dalla porta, supplicando ancora una volta la ragazza di tornare con lui.

Kahraman si alzerà subito per affrontare il suo rivale, ma Oylum prenderà in mano la situazione. Sarà lei stessa a mandare via Tolga: "Vai via", dirà con fermezza, "Non ti amo più". Successivamente, Oylum si avvicinerà a Kahraman e accetterà la sua proposta, indossando l'anello sotto gli occhi delusi di Tolga. Umiliato, il figlio di Oltan andrà via e non potrà trattenere le lacrime.

Il video che ha screditato Tolga agli occhi di Oylum

Nelle puntate precedenti, Tolga è stato vittima di un piano di Oltan. Quest'ultimo ha pagato un suo collaboratore per fare in modo che Tolga si trovasse al centro di uno scandalo e fosse screditato definitivamente agli occhi di Oylum. Ignaro di tutto, Tolga si è recato con un suo amico ad una festa e si è lasciato andare a qualche drink di troppo con alcune ragazze.

L'indomani, il video di Tolga, ubriaco e in dolce compagnia, ha fatto il giro del web. Quelle immagini hanno irritato molto Oylum che credeva Tolga molto diverso, ma hanno fatto soffrire anche Selin che si è sentita nuovamente tradita.