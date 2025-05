Tolga e Selin annunceranno a tutti che stanno per avere una bambina nella puntata di Tradimento di venerdì 9 maggio e la futura madre riceverà un prezioso regalo: l'anello che apparteneva alla madre di Tolga. Nel frattempo Oylum vedrà tutti i momenti della festa grazie a Serra che condividerà l'evento sui social.

Tolga e Selin sembreranno felici insieme

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Serra troverà Selin in fin di vita e la porterà urgentemente in ospedale. La salute della ragazza che tenterà di togliersi la vita farà preoccupare tutti e soprattutto Tolga.

Tormentato dai sensi di colpa, il figlio di Oltan deciderà di tornare con sua moglie e appena starà meglio le prometterà che saranno una famiglia felice. Selin sarà dimessa dall'ospedale e Tolga le starà accanto, pronto ad onorare la promessa fatta. Per i due futuri genitori ci sarà una bella festa in cui si rivelerà anche il genere del loro bambino e Serra sarà come sempre in prima fila. La ragazza si divertirà a filmare i momenti più importanti dell'evento e condividerli con i suoi follower per dare in anteprima la notizia che riguarda il figlio di Tolga. Tutto sembrerà perfetto e Tolga apparirà molto felice insieme a Selin. Grazie alla diretta social di Serra, anche Oylum potrà assistere all'evento e guarderà tutto insieme al suo piccolo Can.

Il gender reveal di Tolga e Selin

Nella puntata di Tradimento in onda venerdì 9 maggio, Tolga e Selin saranno pronti a svelare a tutti se avranno un bambino o una bambina. I due futuri genitori faranno volare dei palloncini rosa, annunciando che avranno una figlia. "Sarò padre di una bambina", dirà Tolga al settimo cielo mentre abbraccerà sua moglie. Oylum assisterà alla scena in lacrime, pensando a tutto quello che non ha potuto vivere con Tolga. Quest'ultimo, intanto, regalerà a Selin un prezioso diadema e Oltan farà avere alla futura mamma un anello che apparteneva a sua moglie. Tolga resterà senza parole quando vedrà il prezioso oggetto e spiegherà a Selin che era della sua defunta madre.

Oltan preferisce che Tolga resti con Selin

Nelle puntate precedenti, Tolga si è accorto di essere molto infelice accanto a Selin e ne ha parlato più volte con Oltan. Quest'ultimo ha sempre spinto suo figlio a proteggere il suo matrimonio per paura che potesse tornare da Oylum e rischiare la sua vita.

Tolga ha ascoltato suo padre per un po', ma a un certo punto non ha più resistito e ha deciso di parlare chiaramente con Selin: ha messo fine al suo matrimonio ammettendo di amare ancora Oylum. Per Selin è stato un duro colpo, tanto che appena è rimasta da sola ha ingerito una grossa quantità di farmaci per farla finita. Tolga ha saputo tutto da Serra ed è corso in ospedale in preda al panico. Oltan è stato accanto a suo figlio e lo ha invitato ancora una volta a riflettere sulle sue scelte, convincendolo a tornare sui suoi passi.