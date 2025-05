Nelle nuove puntate di Tradimento in onda di Canale 5 dal 3 all'8 giugno, Sezai scoprirà che sua figlia Ipek ha tentato di investire Guzide con l'auto. L'uomo resterà sconvolto: deciderà di affrontare la figlia ma non dirà nulla all'ex giudice. Nel frattempo, Oylum accetterà di sposare Kahraman mentre Tolga tornerà insieme alla moglie Selin, con la quale deciderà di adottare una bambina.

Sezai scopre che Ipek ha tentato di investire Guzide

Paura per Guzide che rischierà di essere investita da un'auto. L'ex giudice racconterà l'accaduto a Sezai dicendogli di non aver visto chi era alla guida.

La situazione tra Ipek, Guzide e Sezai sarà sempre più tesa, anche perché la ragazza continuerà a pensare che l'ex giudice la voglia allontanare dal padre. Ad un certo punto, Sezai troverà la figlia in lacrime e con le valigie pronte, decisa ad andarsene. L'uomo riuscirà a convincerla a restare. Anche i familiari di Guzide verranno a sapere che la donna ha rischiato di essere investita. Yesim cercherà di scoprire chi c'era alla guida dell'auto chiedendo aiuto ad un suo cliente che gestisce impianti di videosorveglianza. Verrà fuori che è stata Ipek a tentare di investire Guzide. Yesim correrà ad avvertire Sezai, il quale rimarrà sconvolto da questa rivelazione. L'uomo affronterà la figlia, la quale ammetterà di essere tornata in Turchia solo per vendicare la madre.

Sezai deciderà di non dire nulla a Guzide, la quale sarà dunque all'oscuro della colpevolezza di Ipek.

Oylum accetta di sposare Kahraman, anche Guzide si fidanza con Sezai

Guzide, ignara di aver rischiato di morire per mano di Ipek, accetterà la proposta di matrimonio di Sezai. Anche Oylum deciderà di voltare pagina, accettando di sposare Kahraman. Quest'ultimo la sorprenderà chiedendola in moglie. La notizia farà felice Mualla che, in questo modo, eviterà di perdere il piccolo Can che considera suo nipote a tutti gli effetti. Kahraman e Oylum saranno, dunque, ufficializzati come fidanzati e prossimi al matrimonio. Tolga si renderà finalmente conto che il suo amore per Oylum sarà senza speranza e deciderà di tornare da Selin, promettendole che, da ora in poi, sarà un marito migliore.

I due decideranno di prendere in affidamento una bambina.

Tradimento non va in onda il 2 giugno

Lunedì 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, Tradinento non andrà in onda su Canale 5, lasciando spazio ad una maxi puntata di Beautiful. Si tratta di uno stop temporaneo, visto che le vicende di Guzide e della sua famiglia torneranno regolarmente in onda a partire da martedì 3 giugno nel consueto orario delle 14:15. Un cambio di programmazione adottato per permettere ai fan della soap Tv turca di festeggiare la festività senza perdere nemmeno un colpo di scena.