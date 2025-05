Le trame delle puntate turche di Tradimento raccontano che Aslin, dopo un periodo trascorso all'estero, farà nuovamente ritorno a Istanbul. Tornata nella sua città di origine, la ragazza resterà sconvolta non appena scoprirà che Tolga e Oylum non stanno più insieme. La nuova arrivata cercherà quindi di riavvicinare i due amici ma il piano avrà spiacevoli conseguenze.

Aslin rimane senza parole alla scoperta che Tolga non fa più coppia con Oylum

Oylum sposerà Kahraman quando dimostrerà di essere un padre perfetto per il piccolo Can, in realtà figlio di Tolga.

Dopo aver fatto pace con Mualla, la ragazza passerà le giornate da donna sposata nelle quali non ci sarà spazio per l’ex fidanzato. Quest’ultimo, invece, non se la passerà molto bene, dato che ricovererà la moglie Selin in un ospedale psichiatrico dopo la morte improvvisa della figlia adottiva. Tolga inoltre sarà vittima di un piano di vendetta organizzato da Serra, che si introdurrà nel suo letto e farà l’amore con lui, approfittandosi del suo stato di ubriachezza. Inconsapevole di essere andato a letto con la cognata, l’uomo si avvicinerà sempre di più a una vecchia amica d’infanzia, tornata a Istanbul dopo una permanenza all’estero. Aslin rimarrà senza parole alla scoperta che Tolga non sta più con Oylum, precisando che erano destinati a stare insieme per la vita.

La nuova arrivata cercherà di avvicinare i due ex fidanzati, organizzando un appuntamento in casa sua.

Aslin finisce in ospedale a causa di Oylum e Tolga

L’idea non piacerà a Oylum, la quale aveva deciso di dimenticare per sempre l’ex fidanzato. La ballerina e Tolga avranno una brutta lite che sarà interrotta dall’arrivo di Aslin, che si prenderà una pallottola nella spalla. I due dovranno portare l’amica in ospedale per le cure del caso. L’ex coppia andrà poi in commissariato per fornire la testimonianza su quanto accaduto. Kahraman apparirà molto preoccupato quando sarà informato di quanto successo dalla moglie. Quest’ultima ometterà di rivelargli del coinvolgimento di Tolga. Una menzogna che costerà molto cara a Oylum, che verrà aspramente criticata da Kahraman, che crederà che non abbia ancora dimenticato l’ex fidanzato.

Azra non ha ridato la macchina a Ipek

Nelle puntate precedenti di Tradimento, andate in onda a fine maggio su Canale 5, Ipek ha chiesto ad Azra la restituzione dell'auto che ha venduto. La ragazza non ha potuto eseguire la richiesta, mandando l'amica su tutte le furie. Yesim ha provato a calmare le ire di Ipek.

Nazan, invece, ha domandato a Mualla per quale ragione non ha staccato le macchine che tengono in vita Behram, che ormai versa in uno stato vegetativo. L'amica di Guzide ha poi trascorso una serata in compagnia di Oylum.