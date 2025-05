Al centro della scena, nelle prossime puntate di Tradimento, ci sarà ancora la vendetta di Ipek nei confronti di Guzide. La ragazza finirà per deludere il padre Sezai, dopo essersi finta morta per farlo soffrire. Per la prima volta, quando scoprirà di essere stato ingannato, l’uomo non si schiererà dalla parte della figlia e le rivolgerà parole durissime: “Da oggi non hai più un padre, per me non esisti“.

Ipek tenta di investire Guzide, Sezai protegge la figlia

Ipek sarà sempre più decisa a farla pagare a Guzide: la considera la responsabile del suicidio della madre.

In un primo momento, si servirà dell’aiuto delle amiche Azra e Serra e di un attore chiamato Bilal. A quest'ultimo ordinerà di presentarsi nell’ufficio di Guzide con il falso nome Suat, facendole credere di aver bisogno del suo aiuto in una causa legata a una grossa eredità. Il ragazzo, pagato da Ipek, dirà alla giudice che un suo collega gli ha promesso del denaro. Guzide cadrà in una trappola, visto che Ipek manometterà la conversazione contro di lei, facendola accusare di corruzione. Guzide si difenderà, raccontando la sua verità alla testata giornalistica in cui è stata screditata.

In seguito, ancora più infastidita da Guzide per la relazione intrapresa con suo padre, Ipek tenterà di investirla.

Non riuscirà a sbarazzarsi di lei e la ragazza verrà protetta dal padre, che sceglierà di non dire a Guzide che è stata sua figlia ad attentare alla sua vita.

Ipek inscena la sua morte, Sezai furioso con la figlia

Ipek continuerà a manipolare il padre Sezai, ma questa volta inscenerà la sua morte, rifugiandosi a casa di alcuni conoscenti, dopo aver fatto cadere la sua auto in un lago vicino a Istanbul e facendo credere che dentro il veicolo ci fosse lei. Mentre saranno in corso le ricerche della polizia per ritrovare il corpo della figlia, Sezai si dispererà al pensiero che si sia tolta la vita a causa sua.

A sbugiardare Ipek ci penserà Yesim, rivelando a Oltan il nascondiglio della ragazza. L’imprenditore, dopo essersi scagliato contro Ipek, metterà al corrente Guzide e Sezai.

La reazione di quest’ultimo sarà durissima, visto che rinnegherà la figlia: “Da oggi non hai più un padre, per me non esisti“.

Ipek ha accusato Guzide di essere la responsabile della morte della madre

I telespettatori di Canale 5 hanno visto Guzide profondamente scossa a causa della pesante accusa di Ipek nei suoi confronti. Secondo la ragazza, la madre si è uccisa a causa di Guzide. Ipek ha approfittato di una cena per dirle in privato tutto ciò che pensa di lei. La donna ha preferito non rivelare tale conversazione a Sezai.