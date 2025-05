Le trame turche di Tradimento, relative alle puntate in onda prossimamente su Canale 5, raccontano che Kahraman si guadagnerà la fiducia di Güzide quando chiederà a Ozan di progettare un ospedale da costruire nella sua città natale. L’uomo preciserà di non volerlo assumere per il suo legame con Oylum, ma per il suo talento come ingegnere.

Ozan ottiene un prestigioso premio per un progetto d'ingegneria

Kahraman chiederà a Oylum di sposarlo, promettendole di convincere Mualla a concedere il divorzio da Behram, inconsapevole che sia già morto. I due promessi sposi inizieranno i preparativi delle nozze.

Oylum parlerà apertamente dei sentimenti che prova per Kahraman a Guzide. Suo fratello Ozan, invece, riceverà un premio grazie a un progetto d'ingegneria realizzato con il supporto dell’azienda di Oltan.

Alla premiazione parteciperanno Yesim e Oyku, mentre Tarik si presenterà nonostante non sia invitato. L'avvocato darà spettacolo quando scoprirà che Sezai è stato incluso nella lista degli invitati di Ozan e lui no. Gli addetti della sicurezza lo allontaneranno e Ozan potrà tornare a festeggiare.

Kahraman vuole che Ozan progetti un ospedale per lui

Kahraman penserà di affidare a Ozan un suo progetto, dopo essere rimasto colpito dalla sua sicurezza mostrata durante l'arrivo di Tarik. Kahraman vorrà costruire di un ospedale nella sua città natale e penserà di rivolgersi a Ozan, affidandosi a lui per il progetto, vista la sua qualifica in ingegneria.

Il fratello di Oylum accetterà l'impiego solo quando il cognato gli dirà di averlo assunto indipendente dal legame che ha con Oylum.

Dopo aver ricevuto la certezza di non essere raccomandato, Ozan sceglierà il suo staff per la realizzazione della clinica. Per fare ciò, si confronterà anche con Guzide, spiegandole che Kahraman gli ha garantito la massima autonomia. In questo modo, il cugino di Behram conquisterà la fiducia dell'ex giudice. Al tempo stesso, Oylum capirà che Kahraman è l'uomo giusto per lei, dando l'impressione di aver accantonato i sentimenti che prova per Tolga.

Mualla ha fatto rapire Oylum

Nelle puntate di Tradimento andate in onda a maggio su Canale 5, Oylum aveva accettato di partecipare alla riunione di famiglia di Behram.

Ha raggiunto Diyarbakır con la famiglia Dicleli per festeggiare il piccolo Can. Intanto, Mualla ha visto il video in cui Oylum ha consegnato una busta al sicario che ha sparato a Behram. La donna ha ordinato ai suoi uomini di caricare Oylum su un furgone e portarla in una zona deserta.