Secondo le anticipazioni di Tradimento, una lite furiosa tra Ipek e Serra porterà alla morte di quest'ultima. Tra urla e spintoni sul pianerottolo, Serra cadrà dalle scale. La ragazza morirà dopo il trasporto in ospedale. Prima di essere caricata in ambulanza, riuscirà però a rivolgere a Ipek le sue ultime parole: "Sei finita". Probabilmente Serra pensava di riuscire a sopravvivere e di potersi vendicare di lei.

Tradimento: Serra provoca una lite furiosa con Ipek e la convivenza finisce in tragedia

L'arroganza di Serra la porterà a litigare con Ipek.

Questa frase, detta così, può non sembrare una sorpresa per i telespettatori di Tradimento, ma questo litigio avrà delle conseguenze decisamente drammatica. Ipek sarà in fuga da Oltan perché non ha rispettato i patti: gli ha preso 20 milioni di dollari senza abortire.

Troverà rifugio da Ipek e sia quest'ultima che Neva non tollereranno la ragazza, che si mostrerà arrogante, viziata e presuntuosa. Neva cercherà di trattenersi per amor di pace, così come farà Ipek, ma la domestica non riuscirà più a trattenersi quando Serra la maltratterà per una semplice mela che non doveva essere sbucciata.

Serra provoca Ipek e cade dalle scale

Ipek proverà a portare la calma e inviterà Serra a trovarsi un'altra sistemazione: in fondo hai i soldi di Oltan, si può permettere una casa.

Serra, però, non sarà affatto gentile: "Mi tratti male solo perché sei invidiosa: io sono incinta di un Kaşifoğlu e tu no". Ipek non ci vedrà più dalla rabbia, anche perché lei ha appena saputo di essere incinta di Oltan, ma non vorrà sbandierarlo ai quattro venti.

Stanca di sopportare Ipek, la caccerà in malo modo da casa. L'accompagnerà al pianerottolo, spintonandola per mandarla via, fino a quando, uno spintone di troppo, fare rotolare Serra giù dalle scale.

Serra muore dopo la caduta e Azra cancella le prove

Ipek e Neva resteranno senza parole, correranno giù per le scale per constatare le condizioni di salute di Serra: sembrerà che la ragazza abbia perso i sensi. "Neva, corri, chiama un'ambulanza", urlerà Ipek, mentre i vicini correranno in loro soccorso quando sentiranno le urla.

Ipek prenderà il viso di Serra tra le mani e, proprio in quel momento, la ragazza aprirà gli occhi. "Ipek, sei finita", le dirà con un filo di voce.

In quell'istante arriverà anche Azra, che capirà che Ipek è coinvolta nella caduta. Correrà nella stanza in cui si possono controllare le telecamere di videosorveglianza e cancellare le immagini riguardanti la caduta di Serra.

Successivamente ci sarà la disperata corsa in ospedale, ma Serra morirà dopo la caduta. I medici faranno di tutto per salvarla, ma non ci riusciranno.