Nelle future puntate di Tradimento emergerà il passato doloroso di Mualla, che confesserà di aver perso due figli. Il pubblico sa già della morte di Behram, ma prima di lui c’è stata anche la perdita di Berhan, morto in tenerissima età. Mualla rivelerà infatti che il piccolo "non è riuscito a vedere la luce del sole".

Mualla tra crudeltà e protezione: ha cresciuto Kahraman come un figlio, strappandolo a Kadriye

Mualla è una donna forte, ma al tempo stesso anche crudele. Non si contano le volte che ha fatto del male a Oylum portandole via il piccolo Can.

Nonostante ciò, per i figli c'è sempre stata. C'è stata per Behram, soprattutto quando una pallottola ha segnato la sua strada verso la morte.

Nella sua vita c'è anche Kahraman: suo nipote, ma che lei ha cresciuto come un figlio. Mualla ha preso il bambino da Kadriye, la madre biologica, quando aveva solamente tre mesi. La donna conduceva una vita non adatta all'idea conservatrice della famiglia Dicleli. Lavora come ballerina nei club notturni, un disonore per la famiglia.

Kahraman in pericolo di vita dopo un incidente in cantiere, Mualla e Ozan in ansia in ospedale

Kahraman è cresciuto, così, insieme a Mualla e per lei sarà veramente doloroso scoprire che il ragazzo rischia di morire. È stato coinvolto in un incidente nel cantiere in cui la sua azienda sta procedendo con la costruzione di un ospedale.

Nel tentativo di salvare Ozan, è rimasto sepolto in un ammasso di terra.

Ci sarà la corsa disperata in ospedale e Kahraman verrà subito portato in sala operatoria. Ozan sarà angosciato e si sentirà in colpa per quello che è successo a Kahraman: se fosse stato più attento in cantiere, lui non avrebbe rischiato la vita. I medici usciranno nella sala d'attesa per dare le prime notizie. L'intervento sta proseguendo e la situazione è più delicata del previsto. Non si sa ancora se Kahraman ha riportato dei gravi danni, ma temono che alcuni organi possano essere stati danneggiati.

Mualla crolla in ospedale: teme di perdere anche Kahraman dopo la morte di Behram

In quel momento giungeranno in ospedale Mualla e Ilknur.

La prima chiederà subito informazioni su suo nipote, vorrebbe vederlo, ma il medico le dirà che è impossibile, visto che si trova ancora in sala operatoria. Sarà Ozan a dirle che la situazione è grave e che Kahraman è in pericolo di vita.

Mualla avrà un mancamento e Ilknur cercherà di sorreggerla. "Se dovesse succederle qualcosa non potrei sopportarlo", dirà Mualla, "potrei anche morire. Ho già perso due figli, ho seppellito i miei due leoni. Il mio Berhan era talmente piccolo che non ha nemmeno visto la luce del sole, mentre Behram era nel pieno della sua giovinezza, e ora Kahraman. Se dovesse succedergli qualcosa, non potrei continuare a vivere".