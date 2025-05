Le trame delle prossime puntate di Tradimento raccontano che verrà fatta luce sull'attentato a Behram, avvenuto davanti all'ospedale. Mualla scoprirà che Zelis ha ordinato a un sicario di uccidere suo figlio e tutto verrà a galla grazie alle indagini condotte da Kahraman.

Oylum accusata ingiustamente di essere il mandante dell'attentato ai danni di Behram

Tutto inizierà quando Kahraman entrerà in possesso di un video in cui Oylum consegna dei soldi a un sicario per sparare a Behram. Il ragazzo preferirà non dire nulla a Mualla, convinto che la madre di Can non si sia macchiata di questo gesto.

Kahraman inizierà a indagare per scoprire la verità su quanto successo al cugino, ma, al tempo stesso, prenderà le distanze da Oylum, con la quale scatterà un bacio appassionato.

Nel frattempo, Mualla scoprirà che Oylum potrebbe essere la mandante dell'omicidio di suo figlio. Furiosa, non esiterà ad allontanare la nuora dal figlio e segregarla in una casa di sua proprietà. Mualla la costringerà a confessarle la verità se non vuole passare il resto della sua vita in una camera. La furia della donna verrà fermata da Kahraman e Nazan, mentre Oylum avrà modo di vedere il video incriminato. Ammetterà di essersi incontrata con quell’uomo, ma solo per ripagare un debito contratto da suo fratello Ozan.

Mualla scopre che Zelis ha chiesto a un sicario di uccidere Behram

Il pubblico scoprirà che Ozan è stato incastrato da sua moglie Zelis, la vera mandante dell'attentato ai danni di Behram. La donna dimostrerà di avercela con l'uomo perché ha scoperto che aveva avuto un rapporto con un cliente dell'hotel, il tutto per impedirgli di raccontare a Oltan del furto di una collana di contrabbando. Zelis ha mandato un finto messaggio a Oylum dal cellulare di Ozan con l’obiettivo di incastrarla per l'omicidio di Behram. Un piano che porterà la figlia di Ilknur a compiere un passo falso e mettere a repentaglio nuovamente le sue nozze col marito.

Mualla si metterà alla ricerca di Zelis che, dopo aver chiesto il divorzio a Ozan, è sparita nel nulla.

La donna sarà disposta a tutto pur di rintracciare la ragazza, accusata del tentato omicidio.

Oltan ha chiesto a Tolga di pensare al suo matrimonio

Nelle ultime puntate di Tradimento andate in onda a inizio maggio su Canale 5, Tolga ha chiesto a Oylum di scappare insieme, ma lei ha rifiutato. Il giovane ha mostrato a Guzide il video in cui Behram ha ordinato a Suat di ucciderlo. Tuttavia, la giudice ha consigliato a Tolga di concentrarsi su Selin. Il giovane ha anche accusato Oltan di avergli omesso la verità. Quest'ultimo, senza scomporsi, ha invitato suo figlio a pensare a Selin, che è incinta del primo figlio.