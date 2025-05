Secondo le anticipazioni di Tradimento, Nazan sarà la prima a scoprire la verità sull’identità della vera madre di Kahraman. Si recherà a casa di Kadriye, l’ex amante di Sezai, con l’intento di conoscerla meglio e raccogliere informazioni da riferire a Güzide. Tuttavia, entrando nella sua abitazione, noterà alcuni indizi che la condurranno a una scoperta clamorosa: Kadriye è la madre di Kahraman.

Tradimento: Güzide caccia di casa Sezai dopo la scoperta dell’amante, lui si rifugia in hotel

Il matrimonio tra Güzide e Sezai subirà una battuta d'arresto quando la donna scoprirà che Sezai ha avuto un'amante per 30 anni.

Non si sarebbe mai aspettata che Sezai sarebbe stato capace di tradire anche la sua prima moglie, Sema. Delusa dal suo comportamento, Güzide caccia di casa Sezai. Quest'ultimo alloggerà nell'albergo di Kahraman, con la speranza che Güzide possa cambiare idea.

Passeranno i giorni e Güzide sarà più gelida che mai, allora Sezai proverà a cenare con Nazan per convincerla a far cambiare l'idea all'amica. Nazan sa perfettamente che non è un'impresa facile, visto che l'amica è molto sicura della sua scelta.

Güzide rifiuta di perdonare Sezai

Nazan andrà da Güzide e le parlerà della cena con Sezai, e del fatto che lui è pentito per non averle detto fin da subito la verità. Per Nazan, Sezai merita una seconda possibilità, ma Güzide non sarà dello stesso avviso: "Se Tarik non avesse portato a galla la vicenda, probabilmente non me lo avrebbe mai detto".

È chiaro che anche Güzide stia soffrendo, ma non vorrà che la sua sofferenza prevalga sul suo orgoglio, soprattutto dopo tutti i tradimenti subiti a causa di Tarik. Nazan vorrà vederci chiaro, soprattutto vorrà conoscere questa amante di Sezai, Kadriye, così si recherà a casa sua con una scusa.

Nazan scopre la verità su Kadriye: è lei la vera madre di Kahraman

Nazan attenderà Kadriye fuori casa e si presenterà come giudice di famiglia, impegnata in un caso che riguarda i suoi vicini. "Quali vicini?", chiederà Kadriye. Nazan, non sapendo cosa rispondere, proporrà: "Andiamo dentro casa, così ne parliamo con più tranquillità".

Nazan entrerà nel salotto di Kadriye e, dopo essersi accomodata, quest'ultima le chiederà se vuole bere un caffè.

Mentre si allontanerà in cucina per prepararglielo, Nazan inizierà a curiosare nella stanza. Vedrà delle foto di Kadriye del periodo in cui faceva la ballerina, ma, cosa più strana, vedrà che nella parete ci sono tante foto di Kahraman.

Nazan penserà a quel foglio di giornale che Mualla conserva fedelmente, in cui si parla di uno spettacolo in un club e che è collegato alla madre di Kahraman. Sarà lì che Nazan capirà che la donna è la madre di Kahraman e che le cose che Mualla ha sempre raccontato sono false: Kahraman non è il figlio della sorella morta in un incidente stradale.