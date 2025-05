Nelle prossime puntate di Tradimento, Oylum salverà la vita di Kahraman. Per evitare che Ozan venga travolto da un ammasso di terra, Kahraman sarà pronto a rischiare la propria vita. Rimarrà così intrappolato sotto quel mucchio, e Oylum lo salverà scavando a mani nude.

Oylum lascia Kahraman dopo un fraintendimento con Tolga: lui le dice di non fidarsi più

Il matrimonio tra Oylum e Kahraman attraverserà un periodo di crisi a causa di Tolga, più che altro per via di un fraintendimento che lo coinvolge. Kahraman sorprenderà la moglie insieme all'ex e penserà che i due si vedano di nascosto.

In realtà, non sa che i due si sono visti per caso perché li ha fatti incontrare l'amica Asli.

Kahraman sarà molto duro con la moglie, al punto che le dirà che non si fida di lei. Una mancanza di fiducia che porterà Oylum a lasciare la villa della famiglia Dicleli. Prenderà il suo Can e andrà a vivere a casa di Güzide, che invece, dal punto di vista sentimentale, attraverserà un bel momento.

Oylum assiste all'incidente in cantiere

Dopo tante peripezie, Güzide e Sezai fisseranno la data delle nozze. Sarà una cerimonia semplice, a cui parteciperanno solo i parenti e gli amici più stretti. Sarà tutto perfetto, tranne per l’assenza di Ozan, che non riuscirà a raggiungere la madre perché in cantiere deve attendere un carico di materiale.

Oylum si offrirà di andare in cantiere per portare al fratello l'abito per la cerimonia: appena terminerà di lavorare, correranno subito in municipio per le nozze. Appena Oylum giungerà in cantiere, però, dovrà assistere a una scena scioccante.

Kahraman salva Ozan in cantiere ma resta sepolto: Oylum lo ritrova scavando a mani nude

Ci sarà un camion che dovrà scaricare della terra dentro un fosso, dove all'interno ci sarà un Ozan molto distratto, intento a parlare al telefono con un fornitore. Ozan non si renderà conto che il camionista sta per scaricare e rischierà veramente di essere travolto da quella terra.

A salvarlo ci penserà Kahraman, che sarà presente in cantiere per visionare i lavori, visto che Ozan si sta occupando di costruire un ospedale per conto dell'azienda della famiglia Dicleli.

Ozan sarà salvo, mentre Kahraman verrà travolto dalla terra scaricata dal camion. Ci sarà una corsa disperata per salvarlo.

A mani nude, Oylum inizierà a scavare in quel mucchio di terra. Urlerà il suo nome, con la speranza di sentire una sua risposta. Sarà proprio lei a trovare la mano di Kahraman e da lì gli altri operai l'aiuteranno per portarlo fuori. Verrà subito chiamata un'ambulanza e quando Kahraman emergerà da quel mucchio di terra, si renderanno conto che non è morto, ma la sua vita sarà appesa a un filo.